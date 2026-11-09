양승우 결승골·MVP…7부 윔본, 4부 크롤리 잡고 FA컵 2R 진출 대이변

▲ 양승우의 골 세리머니 사진과 함께 FA컵 2라운드 진출 소식을 전한 웜본.

한국 출신의 미드필더 양승우(24)를 앞세운 7부 리그 팀이 창단 후 처음으로 잉글랜드축구협회(FA)컵 2라운드에 진출하는 '기적'을 이뤘습니다.잉글랜드 7부리그 격인 서던 리그 프리미어 디비전 사우스 소속 윔본 타운은 9일(한국시간) 영국 도싯의 와이엇 홈스 스타디움에서 열린 2026-2027 FA컵 1라운드 홈경기에서 크롤리 타운에 2대 0으로 이겼습니다.이로써 웜본은 구단 역사상 처음으로 대회 2라운드에 나서게 됐습니다.크롤리는 비록 올 시즌 현재 24개 팀 중 최하위에 처져 있지만 잉글랜드풋볼리그(EFL) 리그2(4부리그) 소속의 프로팀입니다.영국 BBC는 FA컵 1라운드 진출도 창단 이래 이번이 두 번째였던 웜본이 잉글랜드 축구 피라미드 구조에서 3개 리그 및 57계단이나 높은 순위의 팀을 무너뜨렸다고 관련 소식을 전했습니다.이날 승부가 갈린 것은 전반 9분 양승우의 발끝에서였습니다.양승우가 조시 매쿼이드의 패스를 이어받아 페널티박스 안 오른쪽에서 오른발로 슈팅한 공이 상대 골문 왼쪽 상단 구석으로 빨려 들어갔습니다.잉글랜드 프리미어리그 아스널, 선덜랜드 등에서 뛰었던 크롤리의 베테랑 골키퍼 비토 마노네가 몸을 던져봤지만 허사였습니다.이후 웜본은 후반 34분 잭슨 킹의 슈팅을 캐머런 먼이 골문 앞에서 방향을 틀어 추가 골로 연결하면서 대이변을 완성했습니다.양승우는 경기 최우수선수로도 선정됐습니다.양승우는 2002년 한국에서 태어났지만, 영국에서 성장하고 축구 교육을 받았으며 잉글랜드 하부리그에서 꾸준히 선수 경력을 이어왔습니다.양승우는 두 살 때이던 2004년 부모를 따라 영국으로 이주한 뒤 어린 시절 취미로 축구를 시작한 것으로 알려졌습니다.웜본 구단은 홈페이지에 "양승우는 한국에서 태어났으나 영국 본머스에서 성장했다. 이후 명문 사우샘프턴 유소년 아카데미에서 축구를 배웠다"고 전했습니다.양승우는 이스트리FC, AFC 토턴(임대), 숄링, 베머턴 히스 할리퀸스 등 하부리그 팀에서 뛴 뒤 2025년 윔본에 입단했습니다.하지만 지난해 10월 무릎 후방십자인대를 다쳐 시즌 대부분을 전열에서 이탈해 있었습니다.웜본은 프로팀이 아니라 선수들은 따로 직업을 두고 공을 찹니다.영국 가디언은 양승우를 '부동산 감정사'(property surveyor)라고 소개했습니다.양승우는 경기 직후 TNT스포츠와 인터뷰에서 "우리는 이번 경기에서 언더독(약자)이라는 것을 알고 있었다. 쉽지 않은 경기가 될 것이라는 점도 알고 있었다"면서 "하지만 우리는 이길 수 있다고 믿었다"고 말했습니다.그는 이어 " 선수들이 감독님의 경기 계획을 정말 완벽하게 수행했다. 모두가 서로를 위해 열심히 뛰었다"면서 "그리고 찾아온 기회를 잘 살렸다. 모든 선수와 코치진, 그리고 팬들에게도 공을 돌리고 싶다"고 덧붙였습니다.(사진=원본 타운 구단 SNS, 연합뉴스)