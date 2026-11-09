길병원, 코로나19 최중증 환자 생존 예측 유전자 규명

▲ 유전체의과학연구소 조성범 소장 (왼), 심장혈관흉부외과 손국희 교수

가천대 길병원은 조성범 유전체의과학연구소장과 손국희 흉부외과 교수, 국립보건연구원 신종바이러스연구센터 연구팀이 혈액 검사만으로 코로나19 최중증 환자의 생존 여부를 정확히 예측할 수 있는 '전사체 바이오마커'를 세계 최초로 발견했다고 오늘(9일) 밝혔습니다.연구팀은 2021년부터 질병관리청과 대한심장혈관흉부외과학회의 주도로 구축된 전국 13개 병원의 코로나19 체외막산소공급(ECMO) 치료 환자들의 데이터를 정밀 분석해 생존 그룹과 비생존 그룹 간 발현 차이가 뚜렷한 주요 유전자 310개를 찾아냈습니다.이를 통해 면역세포인 T세포의 면역 경로가 환자의 생존 여부와 유의한 연관이 있다는 사실을 확인했습니다.발굴한 유전자를 이용한 인공지능(AI) 예측 모델의 성능지표인 AUC(Area Under Curve)는 0.93∼1.00으로, 임상 정보만 활용한 모델의 AUC(0.79)보다 높았습니다.그동안 코로나19 진단과 중증도 파악을 위한 바이오마커는 여러 차례 보고됐으나, ECMO 치료 환자의 생존을 예측하는 유전체 마커는 존재하지 않았다고 연구진은 설명했습니다.이번 연구 결과는 국제 학술지인 '유전자들과 질병'(Genes & Diseases)에 실렸습니다.연구진은 "이번에 규명한 전사체 바이오마커는 향후 유사한 호흡기 감염병 팬데믹 상황에서 중증 환자의 맞춤형 치료법 결정에 핵심적인 지표로 활용될 것"이라고 밝혔습니다.(사진=가천대 길병원 제공, 연합뉴스)