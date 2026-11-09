'2028 G20 정상회의는 인천에서'…민관합동 유치위원회 출범

▲ 인천 송도국제도시 송도컨벤시아 전경

2028년 주요 20개국(G20) 정상회의를 인천에서 개최하기 위한 민·관 협력체계가 활동에 들어갔습니다.인천시는 오늘(9일) 시청에서 '2028 G20 정상회의 인천 유치위원회' 위촉식을 열었습니다.유치위는 국회 외교통일위원회 소속 더불어민주당 맹성규 의원(인천 남동갑)이 위원장을 맡고, 정치·경제·산업·국제교류·외교·마이스(MICE) 분야 인사 25명이 참여해 개최도시 확정 때까지 유치 전략 자문과 대외협력 활동을 합니다.인천시는 인천이 1883년 제물포 개항 이후 대한민국 근대화와 경제 성장을 이끌어온 세계 교류의 관문이라는 점을 부각할 계획입니다.인천국제공항과 인천항, 국제회의·숙박 인프라를 갖췄고, 인천아시안게임, 아시아개발은행(ADB) 연차총회, 아시아태평양경제협력체(APEC) 장관회의 등을 성공적으로 치른 국제행사 개최 역량도 강점으로 내세울 예정입니다.인천시는 앞으로 유치위와 시민 공감대 확산 운동과 함께 중앙정부·국제기구를 대상으로 한 유치 활동을 할 방침입니다.박찬대 인천시장은 "유치위를 중심으로 정부 및 관계기관과 긴밀히 공조해 G20 정상회의를 반드시 인천에 유치하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)