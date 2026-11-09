축구대표팀 도하서 담금질 시작…사우디·카타르전 준비 돌입

▲ 카타르 도하에 도착한 로베르트 모레노 축구 대표팀 임시 감독

A매치 2연전을 앞둔 한국 축구 대표팀이 '결전의 장소' 카타르 도하에 도착해 본격적인 현지 적응을 시작했습니다.8일 오후 늦게 인천공항에서 소집된 대표팀 코칭스태프와 8명의 K리거는 10시간 30분의 비행을 거쳐 9일 카타르 도하에 도착해 여장을 풀고 훈련 준비에 나섰습니다.로베르트 모레노 임시 감독은 이번 A매치에 나설 26명의 명단을 10월 29일 발표한 뒤 유럽 출장길에 올라 이강인(아틀레티코 마드리드), 김민재(뮌헨), 황인범(포르투)의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 경기를 관전하며 이들의 컨디션을 점검한 뒤 현지시간 9일 오전 도하에 도착했습니다.한국에선 이동경, 조현우, 조현택(이상 울산), 김봉수, 이명재(이상 대전), 손정범, 최준(이상 서울), 박태준(김천) 등 8명이 출국했고, 송범근(전북)과 신민하(강원)는 소속팀 일정 때문에 하루 늦게 도착할 예정입니다.해외파 선수들은 소속팀에서 곧장 도하행 비행기에 몸을 실었습니다.김승규(도쿄), 오세훈(시미즈), 설영우(아우크스부르크), 김민재(뮌헨), 엄지성(스완지) 5명은 현지시간 8일 오후 가장 먼저 대표팀에 합류했고, 이재성(마인츠)이 이날 K리거보다 조금 늦게 공항에 도착했습니다.'캡틴' 손흥민(LAFC), 황희찬(샬케), 황인범(포르투) 등은 현지시간 9일 저녁 도하에 착륙합니다.대표팀은 한국시간 13일 오후 11시 30분 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 사우디아라비아와 맞붙고, 17일 오후 11시 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 카타르와 대결합니다.현지시간 10일 오후 훈련부터 26명의 태극전사가 완전체를 이룰 예정입니다.카타르 원정 2연전에 나선 태극전사들의 지상과제는 삐걱거리는 내부 조직력을 끌어올리는 것입니다.아시안컵이 2027년 1월에서 그해 12월로 미뤄지면서 대표팀은 적지 않은 혼란을 겪는 중입니다.축구협회는 애초 9~11월 6차례 평가전 결과를 통해 모레노 감독에게 아시안컵 지휘봉을 맡길 예정이었지만 아시안컵이 연기되면서 그의 거취가 애매해졌습니다.모레노 감독의 계약은 27일 끝납니다.더불어 손흥민과 황인범, 김민재, 황희찬 등 '96년생 동갑내기' 라인들과의 미묘한 감정 대립 과정에서 금 간 대표팀 조직력 회복도 이번 2연전의 지상 과제입니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)