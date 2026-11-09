이 대통령, 소방공무원들과 오찬…"헌신 덕분에 인명피해 줄어"

▲ 이재명 대통령이 9일 세종특별자치시에서 열린 제64주년 소방의 날 기념식을 마친 뒤 소방 공무원들과 격려 오찬을 함께 하고 있다.

이재명 대통령이 소방의 날을 맞아 세종시의 한 식당에서 소방공무원들과 오찬 간담회를 가졌다고 강유정 청와대 수석대변인이 서면 브리핑을 통해 밝혔습니다.이 대통령은 36년간 근무하고 정년퇴직을 앞둔 소방공무원, 네팔 홍수 등 해외 재난 현장에서 구조활동을 하고 돌아온 대원 등과 대화를 나누며 노고를 위로하고 격려했습니다.특히 "소방공무원들의 헌신 덕분에 피해자와 사망자 등 인명피해가 많이 줄었다"고 감사의 뜻을 표했습니다.또 소방의 직무 구조나 승진 제도, 소방공무원이 본청 근무를 꺼리는 이유, 산불 발생 시 산림청과 소방 중 누가 현장에 도착하는지, 119 신고에 다양한 민원이 있는지 등 구체적인 근무 여건에 대해 질문했습니다.최용철 소방청장은 "화재 사망자가 지난 정부 363명에서 현 정부 들어 306명으로 감소했다"며 "경제협력개발기구(OECD) 국가들과 비교해도 낮은 수준"이라고 소개했습니다.다만 "소방공무원들이 외상 후 스트레스 장애(PTSD)와 우울증 등을 겪고 있다"며 "제복 공무원 가운데 소방공무원의 자살률이 높은 편"이라고 언급하기도 했습니다.간담회에 앞서 이 대통령은 세종 예술의전당에서 열린 제64회 소방의 날 기념식에도 참석해 소방공무원들의 처우 개선 등에 힘쓰겠다고 밝혔습니다.기념식에는 이 대통령이 경기도지사로 재임하던 2018년 김포 한강 수중보 구조활동 중 순직한 고(故) 심문규 대원의 배우자인 조샛별 씨도 참석했습니다.조 씨는 당시 이 대통령이 일자리 마련에 도움을 주려 했으나 쌍둥이 자녀의 육아로 응하지 못했던 사연을 전하며 잊지 않고 마음을 써준 데 대해 감사의 뜻을 표했습니다.이 대통령은 기념식을 마친 뒤에는 행사장 밖에 전시된 무인 파괴 방수차, 고성능 화학차, 배연 로봇 등 특수 소방 차량과 장비를 살펴봤습니다.이들 장비의 기능과 현황 등에 대한 설명을 들은 이 대통령은 무인 소방 장비 개발을 위해 배정된 내년도 예산에 관해 물었고, 연구개발(R&D)과 관련해 "국방과학연구소와 연계한 합동 연구가 필요해 보인다"고 언급했습니다.(사진=청와대 제공, 연합뉴스)