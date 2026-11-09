'선거 참패' 트럼프, 외교정책 바꾸나…G7 장관회의 보면 안다

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

프랑스 파리에서 9∼10일(현지시간) 열리는 주요 7개국(G7) 외교장관회의는 도널드 트럼프 미국 대통령이 속한 집권 공화당의 중간선거 참패가 미국의 대외정책에 어떤 영향을 줄지 가늠하는 무대가 될 전망입니다.로이터통신은 이번 회의는 중간선거 패배를 계기로 트럼프 행정부의 우크라이나와 중동, 최우방국들과의 관계에 대한 접근법이 달라질지 가늠하는 첫 기회가 될 것이라고 G7 외교관 4명을 익명으로 인용해 보도했습니다.이 외교관들은 야당인 민주당의 의석 증가로 백악관의 운신 폭이 좁아질 수 있다고 내다봤습니다.다만 외교정책이 여전히 트럼프의 강력한 통제 아래 있는 만큼, 미국이 전통적인 다자주의로 복귀할 것으로 기대해서는 안 된다고 경고했습니다.AP통신은 러시아·우크라이나 전쟁, 이란 전쟁, 에너지, 인공지능(AI) 등이 주요 의제가 될 것이라고 설명했습니다.로이터에 따르면 이번 회의는 당초 마르세유에서 열릴 예정이었으나, 프랑스 전역에서 수주간 시위가 이어진 뒤 안전상의 이유로 행사 장소가 파리로 변경됐습니다.2028년 대선의 잠재적 주자로 꼽히는 마코 루비오 미국 국무장관은 이번 회의에서 중간선거 이후 처음으로 동맹국 관계자들과 만납니다.G7에는 프랑스 외에 영국, 캐나다, 독일, 이탈리아, 일본, 미국이 속해 있으며 유럽연합(EU)도 참여합니다.이 밖에도 우크라이나, 사우디아라비아, 이집트, 한국, 브라질의 장관들도 이번 회의에 초청받아 참석할 예정입니다.이번 G7 외교장관회의의 최우선 의제는 우크라이나 문제가 될 것으로 전망됩니다.이번 회의는 10일 화요일 아랍에미리트(UAE) 수도 아부다비에서 열리는 우크라이나·러시아·미국의 3자 협의를 앞두고 개막합니다.프랑스, 영국, 독일, 북대서양조약기구(NATO), 유럽연합 집행위원회 관계자들도 아부다비를 방문하는 방안을 추진하고 있으나 이들이 3자 협의에 참여하지는 않을 것으로 예상됩니다.루비오 장관은 전쟁 이후 우크라이나와 나머지 유럽 지역에 대한 안전보장이 동맹국들의 최우선 관심사 가운데 하나였다고 말했습니다.그는 G7 외교장관회의 참석차 파리로 출발하기 직전 8일(현지시간) 플로리다에서 "전쟁이 끝난 뒤 안보 체제가 어떤 모습을 갖출지에 관해서는 어느 정도 진전이 있었다"며 "아직 확정된 것은 없으며, 아부다비에서 어느 정도 진전이 있을 수도 있다"고 말했습니다.유럽 국가들 사이의 마찰을 보여주듯, 조르자 멜로니 이탈리아 총리는 만약 회원국들이 공동 대표와 전략에 합의하지 않고 각개약진으로 외교적 노력을 계속한다면 우크라이나 종전 노력에서 유럽의 영향력이 사라질 위험이 있다고 경고하는 발언을 5일 했습니다.로이터 취재에 응한 외교관들은 우크라이나 상황을 암울하게 평가했습니다.전선이 대체로 안정돼 양측 중 어느 쪽도 큰 돌파구를 마련하기는 어려워졌으나, 러시아가 겨울철 우크라이나 전역의 정전을 유발하기 위해 에너지 기반시설을 체계적으로 공격하는 쪽으로 전술을 전환했다고 이들은 경고했습니다.이들은 패트리엇 요격미사일 등 방공시스템 부족이 우크라이나의 가장 시급한 군사적 취약점이라며, 러시아에 대한 압박을 유지하면서 우크라이나에 대한 추가 군사·재정·에너지 지원을 확보하는 것이 이번 G7 회의의 목표 중 하나라고 말했습니다.이번 G7 외교장관 회의에서 이란 문제도 비중 있게 논의될 것으로 예상됩니다.그간 미국의 G7 동맹국들은 전쟁에 대해 회의적인 시각을 표출해왔으며, 미국의 추가 군사행동이 위기를 해결하기보다 악화시킬 수 있다고 우려하고 있다고 로이터는 지적했습니다.로이터에 따르면 이번 회담에서는 레바논을 둘러싼 프랑스와 미국의 이견이 드러날 가능성이 있습니다.프랑스는 이스라엘군이 공습을 계속하고 있는 레바논 남부의 현행 체제를 대체할 새로운 유엔 지원 안보 체제에 관한 논의를 추진 중이며, 프랑스와 이탈리아가 참여하는 국제군을 포함한 여러 방안도 제시했습니다.프랑스 당국자들은 미국이 프랑스의 구상 가운데 일부를 받아들이는 데 소극적이라는 점을 비공개적으로 인정하고 있습니다.그러나 외교관들은 현행 체제가 만료되는 연말이 다가오는 만큼 G7 회의가 동맹국들의 이견을 좁힐 기회가 될 것이라고 말했습니다.AP통신은 이번 G7 외교장관회의가 지난달 30∼31일 미국 조지아주 애틀랜타에서 개최된 주요 20개국(G20) 외교장관회의에 이어 열리는 점을 지적하고, 당시와 마찬가지로 이번에도 공동성명이 나오지 않을 것이라고 프랑스 측이 미리부터 시사했다고 전했습니다.애틀랜타 G20 외교장관회의에서는 주요 국제 현안에 대한 합의가 거의 이뤄지지 않았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)