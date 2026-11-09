장중 2%대 반등했던 코스피, 결국 0.8% 하락…5천피는 사수



지난주 연일 급락한 코스피는 오늘(9일) 장중 반등을 시도했지만 결국 하락세를 이어갔습니다.



이날 코스피는 어제보다 40.84포인트 내린 5,018.85로 거래를 마쳤습니다.



하락률은 0.81%로 집계됐습니다.



종가 기준 지난 2월 2일 4,949.67포인트 이후 가장 낮은 수준입니다.



지수는 전장 대비 25.49포인트 내린 5,034.20으로 출발해 장중 상승전환과 하락전환 등으로 방향성을 탐색했습니다.



낙폭은 0.50%로 나타났습니다.



장 초반 한때 4,990.66까지 밀리며 또다시 5천피를 내줬지만, 이후 2.24% 오른 5,172.94까지 반등하기도 했습니다.



하락률은 1.36%를 기록했습니다.



그러다 장 후반 다시 하락세로 돌아서면서 결국 약세 마감했습니다.



이날 코스닥 지수는 5.30포인트 내린 638.97로 장을 마감했습니다.



하락률은 0.82%로 확인됐습니다.



(사진=연합뉴스)