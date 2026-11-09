젠슨 황 불륜이 주가 끌어내릴라…로빈후드선 4%대 하락

▲ 젠슨 황과 앨리스 황

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 불륜 스캔들이 터진 이후 엔비디아 주가가 8일(현지시간) 밤 미국 온라인 증권거래 플랫폼 로빈후드에서 약 4.2% 하락했습니다.이에 비해 같은 시간 엔비디아의 아시아 공급업체들 주가는 별다른 동요를 보이지 않았습니다.지난 6일 미국 증시 전반의 반등 흐름을 따른 것으로 풀이됩니다.블룸버그 통신은 이번 스캔들이 인공지능(AI) 칩 시장을 선도하는 엔비디아의 주가에 추가 하방 압력으로 작용할 것으로 내다봤습니다.엔비디아 주가는 최근 빅테크 기업들의 투자 자금 조달 우려와 미국 중간선거에서 민주당의 압승으로 데이터센터 규제 강화 전망 등으로 10월 고점 대비 약 22% 하락한 상태입니다.젠슨 황은 주말 사이 사내 메모를 통해 불륜을 인정하며 직원들에게 사과했고, 엔비디아 이사회가 자체 조사에 나섰습니다.젠슨 황의 불륜 상대는 메가스피드 인터내셔널 임원 출신의 앨리스 황으로, 미국 정보기관들로부터 중국을 위해 스파이 활동을 한 혐의를 받고 있습니다.엔비디아 이사회는 국가 안보나 기업 기밀이 유출되었다고 볼 만한 "어떠한 근거도 없다"고 밝혔습니다.이토로의 조시 길버트 애널리스트는 "그의 지위에 관한 어떤 의구심이라도 주주들에게는 중요한 문제가 될 것이다. 이사회가 젠슨 황을 지지하고 나섰지만, 조사는 이제 시작 단계다. 상황이 더 명확해지기 전까지 투자자들은 조사 결과가 추가적인 의문으로 이어질 가능성까지 고려해야 할 것"이라고 말했습니다.KCM 트레이드의 팀 워터러 애널리스트는 "이번 의혹은 단기적으로 엔비디아 주가에 불안 요인이 되고 있다.CEO가 내부 조사를 받는 상황은 가격에 반영해야 할 불확실성을 야기하기 때문"이라며 "하지만 트럼프 대통령이 젠슨 황을 공개적으로 지지한 점과 AI 하드웨어에 대한 업계 전반의 근본적인 수요는 여전히 견고하다는 인식이 결합해 시장 전반이 이번 소식을 어느 정도 소화해내고 있다"고 평가했습니다.플러드라인 리서치의 안나 우 애널리스트는 "이번 스캔들이 기업과 CEO 모두에게 분명한 악재이지만 현재까지는 피해가 시스템적인 문제로 번지기보다는 제한적인 수준에 머물러 있는 것으로 보인다"며 "현재 엔비디아 주가에 더 큰 영향을 미치는 요인은 중간선거 이후 나타난 반도체 매도세와 11월 17일로 예정된 실적 발표"라고 말했습니다.