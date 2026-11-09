"제가 그렇게 잘했어요?"…'가능한 사랑' 전도연, 쏟아지는 연기 호평에 던진 질문

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배우 전도연이 영화 '가능한 사랑' 공개 이후 나온 연기 호평이 처음에는 당황스러웠다는 솔직한 속내를 드러냈다.9일 오후 서울 삼청동의 한 카페에서 열린 영화 '가능한 사랑' 인터뷰에 참석한 전도연은 베니스국제영화제 월드 프리미어 이후 쏟아진 해외 언론의 연기 극찬에 대해 "뭔가 해냈다는 만족감보다는 당황스러운 마음이 컸다. 왜냐하면 '가능한 사랑'은 미옥은 '밀양'의 신애처럼 격한 감정을 드러내거나 드라마틱한 감정을 보여주는 인물이 아니지 않나"라고 말했다.전도연은 "이창동 감독님의 스타일을 알기에 각오를 하고 촬영에 들어갔는데 이창동 감독님의 현장이 이래도 되나 할 정도로 좋았다. 편안하게 촬영을 했다. 그래서 내가 뭘 한지도 모르게 촬영을 해나갔던 것 같다. 어느 순간에는 이렇게 즐기면서도 촬영해나 싶을 정도였다. 감독님은 찍는 대로 나오고 있어라고 안심시켜 주셨다"라고 19년 전 '밀양'과는 사뭇 달라던 이창동 감독의 영화 현장에 대해서 언급했다.'가능한 사랑'은 지난 9월 베니스국제영화제 경쟁 부문에 초청돼 월드 프리미어로 공개됐고 해외 평단과 언론의 압도적인 호평을 받았다. 그 호평에는 전도연의 연기에 대한 지분도 상당했다. 인디와이어는 전도연의 연기에 대해 "100년에 한 번 나올 법한 명연기를 선보인다"고 극찬했다.내년 미국 아카데미 시상식을 위한 오스카 레이스가 시작된 가운데 전도연은 미국 고담어워즈 최우수 주연상 후보에 올라있다.'가능한 사랑'은 해고 노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기로 이창동 감독이 8년 만에 내놓은 신작이다. 지난 6일 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개됐다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)