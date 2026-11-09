[SBS 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 조한범 통일연구원 석좌연구위원, 이현식 SBS 선임기자
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● 이슈대담
조한범 / 통일연구원 석좌연구위원
"미국-이란, 우위를 점한 상태에선 휴전 불가"
"이란, 강경해 보이지만 경제 엉망"
"트럼프 꼬리 내려도 민주당서 봐주지 않을 것"
"트럼프, 헤그세스 국방장관 폐기 카드 검토"
이현식 / SBS 선임기자
"공화당, 의석수보다 대선 구도 무너진 것이 문제"
"중간선거 민주당 압승, 트럼프 대통령 향한 경고성 표"
"민주당 노선 투쟁 정리 안 돼‥앞으로도 계속 다툴 것"
"공화당 참패 후 밴스 부통령 회의론 제기"
"국민연금 깨지면 트럼프, 민주당에 책임 씌울 것"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[이슈대담] 이란 재공격? 강경파 앞으로?…선거 진 트럼프 선택은?
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