[SBS 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 박상현 iM증권 리서치센터 전문위원(연결), 박연미 경제평론가, 송욱 SBS 논설위원
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● 머니버스
박상현 / iM증권 리서치센터 전문위원
"증시, 상승 전환 후 혼조세"
"코스피 상승 폭, 일본·타이완보다 낮아"
"미국 고용지표 호조·경기 우려 완화"
"미국 10월 소비자물가지수 주목"
"이란 전쟁 추이와 유가 흐름 관심"
"엔비디아 CEO 리스크 영향 주목"
박연미 / 경제평론가
"엔비디아, 젠슨 황 리스크 반영되는 듯"
"미국발 훈풍에 증시 상승 후 등락"
"젠슨 황, 시장 전반 신뢰 흔드는 트리거 가능성"
"미국, 대중국 규제 강화 계기 될 수도"
"샘 울트먼, 데이터센터 건설 후보지로 사막 언급"
송욱 / SBS 논설위원
"코어위브 CEO, 텍사스 주지사 당선인에게 협력 요청"
"코어위브, 데이터센터 완공 후 임대료로 빚 갚는 구조"
"AI 설비 투자 계획대로 유지되면 반도체에 긍정적 영향"
"차익 부담·데이터센터 가동 지연될 시 증시 하락"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[머니버스] AI 데이터센터, 미국에 못 짓는다?…세계가 '시끌'
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