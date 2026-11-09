[머니버스] AI 데이터센터, 미국에 못 짓는다?…세계가 '시끌'

[SBS 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 박진호 논설위원

■ 대담 : 박상현 iM증권 리서치센터 전문위원(연결), 박연미 경제평론가, 송욱 SBS 논설위원

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● 머니버스



박상현 / iM증권 리서치센터 전문위원

"증시, 상승 전환 후 혼조세"

"코스피 상승 폭, 일본·타이완보다 낮아"

"미국 고용지표 호조·경기 우려 완화"

"미국 10월 소비자물가지수 주목"

"이란 전쟁 추이와 유가 흐름 관심"

"엔비디아 CEO 리스크 영향 주목"



박연미 / 경제평론가

"엔비디아, 젠슨 황 리스크 반영되는 듯"

"미국발 훈풍에 증시 상승 후 등락"

"젠슨 황, 시장 전반 신뢰 흔드는 트리거 가능성"

"미국, 대중국 규제 강화 계기 될 수도"

"샘 울트먼, 데이터센터 건설 후보지로 사막 언급"



송욱 / SBS 논설위원

"코어위브 CEO, 텍사스 주지사 당선인에게 협력 요청"

"코어위브, 데이터센터 완공 후 임대료로 빚 갚는 구조"

"AI 설비 투자 계획대로 유지되면 반도체에 긍정적 영향"

"차익 부담·데이터센터 가동 지연될 시 증시 하락"



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