[SBS 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 서용주 전 더불어민주당 상근부대변인, 장성철 공론센터 소장, 김우식 전 보도국장
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● 장외투쟁 효과는? ~ ● 당청 '종부세' 온도차
서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"장동혁, '올공' 끝나고 탄핵으로 선회"
"특검법 주체, 이 대통령 아닌 입법부"
"장동혁, 내부 결속력은 성공…대국민 소구력 없어"
"민주당 현실적 접근 시 정부도 이견 절충해 선회할 것"
장성철 / 공론센터 소장
"장동혁 탄핵 프레임 적절하지 않아"
"탄핵 프레임, 국민 위한 것 아닌 당원 향한 메시지"
"정책 논쟁으로 민생 챙기기 이미지 줄 수도"
김우식 / SBS 논설위원
"당 지지율로 장외투쟁 효과 가늠할 수 있을 듯"
"예산안 법정 처리 기한 올해 무산될 가능성 커"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] "민심 어쩌나"…종부세 기준 다시 '14억'으로?
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