[SBS 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 서용주 전 더불어민주당 상근부대변인, 장성철 공론센터 소장, 김우식 전 보도국장
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● 이용철 지명 쟁점은? ~ ● '공소취소' 논란 재점화
서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"성남라인 아닌 참여정부 인사…야당, 억지 주장"
"이용철 후보자, 공소취소 논란과 멀어"
"장동혁, 대장동 관련해 허위 프레임…사과해야"
장성철 / 공론센터 소장
"이용철, 성남라인이라 봐도 무방"
"법무장관으로서 능력 되는지 판단해야"
"언론, 성남라인 프레임 규정…현상보다 이미지 중요"
"국힘, 증거·증언 제시 못 하면 허위 프레임 면죄부 주는 것"
김우식 / SBS 논설위원
"국힘, '이용철은 대장동 숨은 설계자' 공세 중"
"이용철, 시기·내용상 대장동 개발 사업과 무관 주장"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] '공소취소? 대장동 설계?'…'이용철 논란' 본격화
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