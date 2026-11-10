6억 내고 '크루즈 평생 사용권' 샀는데…"당장 짐 싸서 나가세요" 날벼락 [스프]

⚡ 스프 핵심요약



바다 위의 영원한 집을 향한 환상: 거주형 크루즈선 '오디세이호'는 1억~5억 원대의 선실 분양가와 월 생활비를 내고 3년 반 동안 세계 일주를 즐기는 '평생 거주지'를 표방하며 야심 차게 출항했습니다.



치솟은 연료비와 경영난의 직격탄: 중동 분쟁 여파로 아시아 지역 선박 연료비가 월 240만 원에서 최대 1,000만 원 이상 폭등하고, 정원(650명)에 한참 못 미치는 탑승객(203명)으로 인한 구조적 적자가 겹치며 운항 중단(웜 레이업) 사태가 발생했습니다.



오갈 데 없이 남겨진 승객들의 비극: 전 재산을 처분하고 배에 올랐던 승객들은 충분한 보상이나 환불 계획 없이 하루아침에 캄보디아 낯선 항구에 버려졌으며, 장기 크루즈 여행의 구조적 취약성과 법적 보호 사각지대를 적나라하게 드러냈습니다.

매우 중요한 공지사항입니다. 안타깝게도 운영을 지속하는 데 필요한 연료를 확보하지 못했습니다. 이에 따라 해당 선박은 오늘 오후부터 공식적으로 '웜 레이업(warm lay-up; 일시 운항 중단 및 대기 상태)'에 들어갑니다. 모든 탑승객은 오늘 오후 2시까지 하선하셔야 합니다.

01. "평생 거주하세요"

02. "꿈이 실현됐어요"

03. "다 내리세요!" 왜?

04. 승객 없으면 운항이 멈춘다

05. "어디로 가야 하죠?"

빌라 비에 | 오디세이호 선원

문제는 지금 많은 사람들이 갈 곳이 없다는 것입니다. 여기가 그들의 집이었어요. 그들은 미국이나 호주, 혹은 각자 원래 살던 곳의 집을 팔고 모든 자금을 이곳에 쏟아부었는데 이제는 정말 갈 곳이 없어진 상황입니다.

프란시스 파루아시앙 | 오디세이호 승객

저는 호주에 집도 없고 더 이상 운영하는 사업체도 없습니다. 이 배에 탈 자리를 마련하기 위해 모두 팔아버렸거든요. 그래서 앞으로 몇 달간 지낼 곳을 찾아야 합니다.

Deep Dive Q&A

'당신의 집으로 만들어 보세요. 바다 위 당신의 영원한 집' 온갖 달콤한 말로 유혹할 땐 언제고 '당장 짐 싸서 내리세요'라고 통보한 오디세이호.크루즈에 타고 있던 승객들은 고국에서 멀리 떨어진 곳에서 갈 곳을 잃었습니다. 왜 이런 일이 벌어진 걸까요? 장기간 크루즈 여행, 정말 괜찮을까요?오디세이호는 승객들이 객실을 장기 임대하거나 분양받아 실제로 거주할 수 있도록 설계된 거주형 크루즈선입니다. 길이는 약 196m, 폭은 약 22m, 2만 4천여 톤급 규모로 최대 650명까지 수용할 수 있는데요. 크루즈 내에는 피트니스센터, 도서관, 수영장, 의료센터 등 다양한 편의시설이 갖춰져 있습니다.운영사인 '빌라 비 레지던스'는 고객을 모집할 당시 오디세이호를 '평생 거주할 수 있는 집'으로 홍보했습니다. 영구 거주실의 분양가는 약 12만~44만 달러(한화 약 1억 6천만~5억 9천만 원)이고 월 생활비는 추가로 내야 합니다.2024년 10월 오디세이호는 북아일랜드 벨파스트를 출발해 프랑스 브레스트로 향하며 본격적인 세계 일주 항해를 시작했습니다. 3년 반 동안 147개국 400여 곳 이상의 목적지를 누빌 계획이었습니다.전 재산을 들여 크루즈 생활을 선택한 사람도 있었습니다. 2025년 6월, 70대 미국인 샤론 레이는 실버타운에 입주하는 대신 12만 9천 달러, 우리 돈 약 1억 8천만 원 상당의 선실을 구매해 15년 동안 세계 여행을 떠나기로 했습니다. 당시 샤론 레이는 '내 꿈이 실현됐다'며 '15년 후에는 집을 구하거나 또 다른 배에 오를 수도 있지만, 지금은 이 배의 갑판이 내겐 가장 행복한 공간'이라고 말하기도 했습니다.하와이에서 살던 라넷과 조핸 보딘은 운영하던 렌터카 사업을 처분하고, 집을 떠나는 등 육지에서의 생활을 정리한 뒤 15년 동안 크루즈에서 살아가기로 했는데요. 유튜브와 SNS를 통해 선상에서의 일상을 공유하기도 했습니다.승객들이 꿈꾸던 바다 위 생활은 끝까지 지속되지 못했습니다. 현지 시간 지난달 25일 오디세이호가 캄보디아 시아누크빌항에 입항하고 이틀 뒤인 27일 돌연 운영을 중단했습니다.운영사가 밝힌 이유는 중동 전쟁 이후 급격히 치솟은 연료비였습니다. 운영사는 성명을 통해 '사업을 운영 중인 지역에서 연료비가 급격히 상승했다. 과거 약 1,800달러(약 240만 원) 정도였던 (선실 1개당 환산) 월간 연료비가 최근 아시아 일부 지역에서 약 6천~8천 달러(약 800만~1,070만 원) 수준까지 치솟았다'며 '2월 말 분쟁이 시작된 이후 운항 일정을 늦추고 항구에 머무는 시간을 늘리는 등 연료 소비를 줄이기 위한 조치를 취해 왔지만 급격히 치솟은 연료비를 상쇄하기에 역부족이었고, 운영 손실을 더 이상 감당하기 어려운 상황에 이르렀다'고 설명했습니다.당시 크루즈에는 승객 203명과 승무원 156명이 타고 있었습니다. 일부 승객은 고국으로 돌아갔지만 집과 사업을 정리하고 배에 올랐던 승객들은 갑자기 새로운 거처를 찾아야 하는 처지에 놓였습니다.크루즈 관광은 겉으로는 고부가가치 산업처럼 보이지만 선박 건조와 도입엔 막대한 초기 투자비가 들고 운항을 시작한 뒤에도 상당한 비용이 듭니다. 연료비는 물론 선박 유지·보수 비용과 승무원 인건비, 각 항구의 이용료까지 부담해야 하는데요. 객실 점유율이 떨어지거나 승객이 줄어들면 수입이 감소하게 됩니다. 그리고 배를 운항하지 않더라도 선박 유지와 정박 등에 적지 않은 비용이 계속 발생합니다. 고정적으로 들어가는 비용은 그대로인데 승객 확보에 실패할 경우 곧바로 적자로 이어질 수 있는 겁니다.이번 오디세이호의 경우 운항 중단 당시 실제 탑승객은 203명에 불과했습니다. 배에 탔던 한 승객은 블로그를 통해 '크루즈에 최대 650명 정도의 거주자를 수용할 수 있었지만 실제로 그만큼 많은 인원이 탑승한 적은 없었다'며 '아마 가장 많았을 때가 350명 정도였던 걸로 기억한다'고 말했습니다. 또 다른 글에선 '이번 사태가 완전히 예기치 못한 일은 아니었다'며 '사업 모델의 문제부터 경영진의 실책, 연료비 가격 및 공급 위기 등 여러 문제가 겹겹이 쌓여 터져 나온 결과'라고 꼬집었습니다.크루즈 관광 사업에 경영난이 닥치자 그 피해는 고스란히 승객들의 몫으로 돌아왔습니다.하루아침에 배에서 쫓겨나 새로운 거처를 찾아야 하는 처지가 된 승객들. 운영사는 향후 60일 동안 강도 높은 구조조정과 자본 확충을 추진하겠다고 밝혔으나 승객들을 위한 구체적인 보상이나 환불 계획 등을 발표하진 않았습니다. 지난 4일 오디세이호는 승객들을 남겨둔 채 캄보디아 항구를 떠났습니다.집과 사업을 정리하고 새로운 인생을 시작했던 사람들. 평생 살 집이라고 믿었던 배는 떠났고 사람들은 낯선 항구에 남았습니다.평생의 보금자리를 약속했던 회사는 과연 이들에게 어떤 책임을 지게 될까요?A1. 중동 지역 분쟁 여파로 인한 선박 연료비의 폭등과 저조한 객실 점유율에 따른 구조적 적자 때문입니다. 운영사에 따르면 기존 선실 1개당 월 1,800달러 수준이던 연료비가 아시아 일부 지역에서 최대 8,000달러(약 1,070만 원)까지 치솟았으며, 최대 650명을 수용할 수 있는 배에 실제 탑승객은 203명에 불과해 급증한 고정 비용과 손실을 더 이상 감당할 수 없었기 때문입니다.A2. 승객들은 호주, 미국 등 본국의 집과 사업체를 모두 처분하고 자금을 배에 쏟아부었기 때문에 육지에 돌아갈 거처나 생활 기반이 완전히 사라진 상태입니다. 그러나 운영사는 향후 60일간 구조조정을 진행하겠다고 통보했을 뿐, 승객들을 위한 실질적인 피해보상이나 환불, 임시 주거 지원 대책을 전혀 마련하지 않은 채 선박을 이동시켜 큰 사회적 공분을 샀습니다.