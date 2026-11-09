[자막뉴스] 쌩얼에 호흡 거칠어도 '속보' 소식부터…'직업 윤리' 지키자 쏟아진 찬사

일본 공영방송 NHK의 한 아나운서가 화장기 없는 얼굴로 안경을 쓴 채 새벽에 일어난 지진 관련 속보를 전하는 모습이 일본 현지에서 큰 화제가 되고 있습니다.



닛칸스포츠는 오늘(9일) NHK 나가노방송국의 이나이 사야카 아나운서가 지진 속보를 전하는 모습과 관련해 엑스(X·옛 트위터)에서 칭찬의 목소리가 이어지고 있다고 전했습니다.



일본 기상청에 따르면 어제(8일) 새벽 1시4분쯤 시즈오카현 서쪽에서 규모 5.7의 지진이 발생했습니다.



아이치현에서 최대 진도 '5강'의 흔들림이 발생했고, 20명 이상이 다쳤습니다.



입사 3년 차인 이나이 아나운서는 지진 발생 10분 후 NHK 나가노방송국에서 현지 분위기를 전했습니다.



메이크업 없이 맨얼굴로 안경을 쓰고 소식을 전달했는데, 캐주얼한 파란색 스웨터 차림에 머리 모양 역시 제대로 정리되지 않은 모습이었습니다.



이나이 아나운서는 방송에서 "지진이 발생했을 때 나가노시의 자택에 있었"는데 "스마트폰에서 긴급지진속보가 발동했다고 알려줘서 서둘러 방송국에 왔다"고 말했습니다.



방송이 나간 뒤 엑스에는 "15분 전엔 자고 있었을 텐데 대응이 빠르다", "호흡이 거친 걸 보니 서둘러서 방송국에 온 것 같다", "아나운서의 귀감이다"와 같은 칭찬 글이 이어졌습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 홍진영, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)