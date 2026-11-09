'닥터X' 김지원, 고개 숙인 간절함이 만든 기적…섬세한 열연으로 완성

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'닥터X' 김지원이 차갑고 고독했던 캐릭터의 입체적인 변화를 섬세한 연기로 완성해 내며 깊은 울림을 전했다.지난 6, 7일 방송된 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X') 9회, 10회에서는 의료 공백 위기 속에서 이현아(이채유 분) 환아를 살리기 위해 직진하는 계수정(김지원 분)의 고군분투가 그려졌다.수술 자체가 불가능하다고 여겨지는 아이를 살리기 위해, 그동안 한 번도 시도해보지 않았던 위험한 수술법을 들고 온 수정. 절대 불가능하다며 반대하는 교수들을 향해, 수정은 처음으로 고개를 숙인 채 "팀이 필요하다"라고 부탁했다. 부러질지언정 꺾이지 않던 수정이 고개를 숙이면서까지 보여준 간절함은 시청자들에게 깊은 울림을 전했다.결국 수정은 승인 없이 긴급 수술에 들어갔다. 마취과 조원진(이진희 분), 인턴 박태경(김우석 분) 단 셋이 승인 없는 수술을 집도하던 긴박한 순간, 수정의 진심에 감화된 도윤식(김영민 분), 배흥곤(이성욱 분), 부승권(손현주 분)에 이어 베일에 싸여 있던 장희숙(이정은 분) 소장까지 수술실로 들어서며 뭉클한 '원팀'을 완성했다.이 과정에서 김지원은 차갑고 고독한 늑대와 같던 계수정의 변화를 세밀한 감정선으로 그려냈다. 날 서 있던 시선과 어조는 한결 부드러워졌지만, 환자를 향한 결의만큼은 더욱 굳건해진 눈빛으로 캐릭터의 입체감을 더했다. 수술 마스크 너머로 전해지는 긴박한 호흡과 눈빛만으로 환자를 꼭 살리겠다는 사명감을 입체적으로 표현해 극의 긴장감을 끌어올렸다.'닥터X'가 종영까지 단 2회 만을 남겨둔 가운데, 고독을 딛고 팀을 완성한 계수정이 마지막으로 써 내려갈 이야기에 시청자들의 기대가 쏠린다.'닥터X' 11회는 오는 13일 금요일 밤 9시 50분에 방송된다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)