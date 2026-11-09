'닥터X' 김지원, 고개 숙인 간절함이 만든 기적…섬세한 열연으로 완성

지난 6, 7일 방송된 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X') 9회, 10회에서는 의료 공백 위기 속에서 이현아(이채유 분) 환아를 살리기 위해 직진하는 계수정(김지원 분)의 고군분투가 그려졌다.
수술 자체가 불가능하다고 여겨지는 아이를 살리기 위해, 그동안 한 번도 시도해보지 않았던 위험한 수술법을 들고 온 수정. 절대 불가능하다며 반대하는 교수들을 향해, 수정은 처음으로 고개를 숙인 채 "팀이 필요하다"라고 부탁했다. 부러질지언정 꺾이지 않던 수정이 고개를 숙이면서까지 보여준 간절함은 시청자들에게 깊은 울림을 전했다.
결국 수정은 승인 없이 긴급 수술에 들어갔다. 마취과 조원진(이진희 분), 인턴 박태경(김우석 분) 단 셋이 승인 없는 수술을 집도하던 긴박한 순간, 수정의 진심에 감화된 도윤식(김영민 분), 배흥곤(이성욱 분), 부승권(손현주 분)에 이어 베일에 싸여 있던 장희숙(이정은 분) 소장까지 수술실로 들어서며 뭉클한 '원팀'을 완성했다.
이 과정에서 김지원은 차갑고 고독한 늑대와 같던 계수정의 변화를 세밀한 감정선으로 그려냈다. 날 서 있던 시선과 어조는 한결 부드러워졌지만, 환자를 향한 결의만큼은 더욱 굳건해진 눈빛으로 캐릭터의 입체감을 더했다. 수술 마스크 너머로 전해지는 긴박한 호흡과 눈빛만으로 환자를 꼭 살리겠다는 사명감을 입체적으로 표현해 극의 긴장감을 끌어올렸다.
'닥터X'가 종영까지 단 2회 만을 남겨둔 가운데, 고독을 딛고 팀을 완성한 계수정이 마지막으로 써 내려갈 이야기에 시청자들의 기대가 쏠린다.
'닥터X' 11회는 오는 13일 금요일 밤 9시 50분에 방송된다.
(SBS연예뉴스 강선애 기자)
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