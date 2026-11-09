보아부터 A2O LITE까지…30주년 'SBS 가요대전', 양일간 44팀 출격

9일 SBS는 오는 12월 24일(목)과 25일(금) 양일간 일산 킨텍스(KINTEX)에서 개최되는 '2026 SBS 가요대전'(이하 '가요대전')의 최종 출연진과 일자별 라인업을 전격 공개했다.
앞서 공개된 1차 라인업의 스트레이 키즈(Stray Kids), 투모로우바이투게더(TOMORROW X TOGETHER), 트레저(TREASURE), 엔하이픈(ENHYPEN), 라이즈(RIIZE) 등에 이어, 이번 최종 라인업에는 K-팝의 역사를 직접 써 내려온 레전드 아티스트들이 대거 합류해 30주년의 의미를 빛낸다.
'아시아의 별' 보아(BoA)를 필두로 유노윤호(U-KNOW), 샤이니(SHINee), 티아라(T-ARA) 등 K-팝의 글로벌 시대를 연 주역들이 가요대전에 출격한다. 여기에 세계 무대에서 독보적인 존재감을 증명한 글로벌 아이콘 씨엘(CL), 나연(TWICE), 지수(JISOO), 소연(i-dle), 미연 & 민니(i-dle), 연준 등 솔로 아티스트들과 엔시티 127(NCT 127), 에이티즈(ATEEZ), 있지(ITZY), 베이비몬스터(BABYMONSTER) 등 대세 그룹들이 합류해 화려한 무대를 예고한다.
이 외에도 싸이커스(xikers), 넥스지(NEXZ), 이즈나(izna), 키키(KiiiKiii), 베이비 돈 크라이(Baby DONT Cry), 성한&소울(XngHan&Xoul), 아이딧(IDID), 알파 드라이브 원(ALPHA DRIVE ONE)을 비롯해 루키 튜이드(TUIDE)와 에이투오 소울(A2O SOUL), 에이투오 라이트(A2O LITE)까지 새롭게 이름을 올리며 양일간 총 44팀이 전 세대를 아우르는 무대를 완성한다.
특히 30주년을 맞이한 올해 가요대전은 지난 30년간 K-팝을 빛낸 히트곡들을 재조명하는 오마주 스테이지와, 레전드 선후배 아티스트가 함께 꾸미는 스페셜 컬래버레이션 무대를 예고해 기대를 모으고 있다.
크리스마스 이브인 12월 24일(목) DAY 1에는 보아(BoA), 유노윤호(U-KNOW), 나연(TWICE), 엔시티 127(NCT 127), 미연 & 민니(i-dle), 투모로우바이투게더(TOMORROW X TOGETHER), 연준, 엔하이픈(ENHYPEN), 아이브(IVE), 엔믹스(NMIXX), 앤팀(&TEAM), 라이즈(RIIZE), 엔시티 위시(NCT WISH), 리센느(RESCENE), 하츠투하츠(Hearts2Hearts)가 출격한다.
이어 크리스마스 당일인 12월 25일(금) DAY 2에는 샤이니(SHINee), 씨엘(CL), 티아라(T-ARA), 지수(JISOO), 스트레이 키즈(Stray Kids), 소연(i-dle), 에이티즈(ATEEZ), 트레저(TREASURE), 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR), 제로베이스원(ZEROBASEONE), 투어스(TWS), 베이비몬스터(BABYMONSTER), 미야오(MEOVV), 코르티스(CORTIS), 앤더블(AND2BLE), 에반(EVAN), 에이투오 라이트(A2O LITE)가 무대를 빛낼 예정이다.
제작진은 "1차 라인업 공개 이후 보내주신 뜨거운 관심에 보답하고자, 30년 동안 '가요대전'과 함께해 온 레전드 아티스트들을 다시 한자리에 모셨다"라며 "선후배가 함께 만드는 콜라보 무대와 30년의 명곡을 기리는 오마주 스테이지로, 팬 여러분께 오래 기억에 남을 크리스마스를 선물하겠다"고 전했다.
(SBS연예뉴스 강선애 기자)
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