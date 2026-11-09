"3만 3천 관객 열광"… 엑소, 단독 투어 앙코르 콘서트 성황리 마무리

이미지 확대하기

이미지 확대하기

이미지 확대하기

이미지 확대하기

그룹 엑소(EXO)가 서울 앙코르 콘서트를 성황리에 마무리하며 지난 4월부터 이어진 여섯 번째 단독 콘서트 투어의 대미를 장식했다.엑소는 지난 6일부터 8일까지 사흘간 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 앙코르 공연 'EXO PLANET #6 - EXhOrizon [dot] -'(엑소 플래닛 #6 - 엑소라이즌 [닷] -)을 개최했다. 이번 공연은 시야제한석까지 전석 매진을 기록하며 사흘간 총 3만 3천여 명의 관객을 동원했다.7일 공연은 비욘드 라이브 및 위버스를 통해 온라인 생중계됐으며, 8일 공연은 전 세계 24개 지역 총 768개 극장에서 라이브 뷰잉으로 상영되어 글로벌 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다.이날 엑소는 지름 23m 초대형 링 LED와 트러스 조명이 결합된 'Crown'(크라운)을 시작으로, 리프트를 활용해 다양한 구성을 그려낸 'Monster'(몬스터), 계단식 돌출 무대와 키네시스 조명이 규모감 있게 펼쳐진 'Suffocate'(서퍼케이트) 등 강렬한 오프닝을 선보였다. 이어 'Tempo'(템포), 'Lotto'(로또), 'Ko Ko Bop'(코코밥), 'CALL ME BABY'(콜 미 베이비) 등 타이틀곡 메들리와 EDM 메들리, 감성적인 윈터송 메들리까지 총 32곡의 다채로운 세트리스트로 압도적인 무대 연출을 과시했다.공연 말미 엑소는 "엑소엘(EXO-L, 공식 팬클럽명) 여러분이 행복하게 웃는 모습을 보니, 이번 콘서트가 평생 기억에 남는 날들이 될 거라는 확신이 든다. 저희가 사랑하는 무대를 할 수 있게 객석을 가득 채워주셔서 감사드린다. 같이 고생한 멤버들과 스태프분들께도 진심으로 감사한 마음이다"라고 소감을 전했다.이어 "올 한 해를 엑소로 가득 채운 것 같다. 팬미팅부터 시상식 무대, 앨범 컴백, 투어까지 엑소엘이 있어서 가능했고 함께해 온 모든 날이 소중하다. 이번 콘서트가 엑소와 엑소엘에게 따뜻한 추억이 되었기를 바란다. 기대 이상의 모습으로 다시 돌아올 테니 앞으로도 계속 같이 행복하자"라고 밝혔다.현장을 채운 팬들 역시 양면 카드섹션과 슬로건 이벤트를 펼치며 떼창으로 화답해, 엑소와 엑소엘 모두에게 잊지 못할 2026년의 피날레를 선사했다.[사진제공=SM엔터테인먼트](SBS연예뉴스 강선애 기자)