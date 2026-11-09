"묶이기 전 빨리" 북 해커들이 불러온 800억대 '돈벼락'

세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스를 해킹해 8조 원대 코인을 탈취한 북한 해커들이 이른바 '코인 세탁'을 위해 내다 판 코인이 전 세계 일반 투자자들에게 830억 원대 차익으로 돌아가는 일이 벌어졌습니다.



가상자산 포렌식 전문 기관 '비트쿼리' 분석에 따르면 바이낸스 공격 이후 북한 해커들의 환전 과정에서 전 세계 개인 투자자들과 자동매매 프로그램이 챙긴 차익은 6천만 달러, 우리 돈 약 830억 원 규모로 집계됐습니다.



미국 당국과 발행사들이 훔친 자산의 44%를 즉각 동결하자 조급해진 북한 해커들이 중앙 통제 기관이 없는 탈중앙화 거래소(DEX)로 몰려가 '코인 세탁'을 위해 급하게 매수를 감행한 겁니다.



해커들이 알트코인을 빠른 시간 내 비트코인이나 이더리움으로 바꾸려 하자, 해당 거래 창구의 코인 가격만 시세보다 최고 38% 폭등하는 가격 왜곡이 발생했습니다.



이 틈을 노린 전 세계 개미들은 일반 거래소에서 정상가에 산 코인을 북한 해커가 몰린 창구에 즉시 되팔아 38%의 확정 차익을 챙겼습니다.



북한이 자산 동결을 피하려다 허공에 날린 '환전 손실' 1천 650억 원 중 절반 이상이 전 세계 일반 투자자의 지갑으로 들어간 겁니다.



최근 비트코인이 7만 5천 달러 선까지 밀려나는 등 가상 자산 시장이 침체에 빠진 가운데, 자산 동결을 우려한 해커들의 성급한 세탁 시도가 뜻밖에도 시장에 일시적인 유동성을 공급하는 결과로 이어졌습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)