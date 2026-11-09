'평균 40점' 돈치치 결장에도…레이커스, 리브스 앞세워 5연승

▲ 레이커스의 오스틴 리브스(15번)

미국프로농구(NBA) 로스앤젤레스(LA) 레이커스가 시즌 초반 무서운 득점력을 뽐내는 루카 돈치치의 부상 공백에도 5연승 신바람을 이어갔습니다.레이커스는 오늘(9일) 미국 미시간주 디트로이트의 리틀 시저스 아레나에서 열린 2026-2027 NBA 정규리그 원정 경기에서 디트로이트 피스턴스를 121-116으로 물리쳤습니다.지난 2일 토론토 랩터스와의 경기부터 5연승을 질주한 레이커스는 시즌 9승 2패를 쌓아 서부 콘퍼런스 선두를 달렸습니다.레이커스는 '킹' 르브론 제임스를 필라델피아 세븐티식서스로 보낸 뒤 맞이한 새로운 시즌 초반 돈치치를 앞세워 상승세를 타고 있습니다.돈치치는 이번 시즌 9경기에 출전해 평균 40.1점이라는 놀라운 공격력을 뽐내며 NBA 전체 득점 선두에 이름을 올렸습니다.여기에 돈치치는 평균 리바운드 7.8개, 어시스트는 7.7개를 기록하며 펄펄 날고 있습니다.7일 포틀랜드 트레일블레이저스를 상대로 이번 시즌 개인 최다 53점을 몰아쳤던 돈치치는 오늘은 허리가 좋지 않아 결장했습니다.돈치치가 빠진 레이커스에선 오스틴 리브스가 해결사로 나섰습니다.리브스는 43점을 폭발하며 팀 승리에 앞장섰습니다.그는 3점 슛 6개 중 4개를 넣고 자유투는 11개를 던져 모두 성공할 정도로 정확한 슛 감각을 발휘했습니다.여기에 워커 케슬러가 더블더블(12점 16리바운드)을 작성하며 힘을 보탰습니다.1쿼터 38-14로 크게 앞선 뒤 리드를 이어가던 레이커스는 4쿼터 90-89, 95-94 등 턱밑 추격을 허용하기도 했지만 역전을 당하지 않은 채 버텨냈습니다.끝내 고비를 넘지 못한 디트로이트는 최근 2연패 속에 동부 콘퍼런스 3위(6승 3패)에 자리했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)