"박지성, 축하인사로 응원"…'축구 마니아' 김흥국 근황

▲ 김흥국 들이대FC 단장

'가요계 축구 마니아' 김흥국이 축구단 '들이대FC'를 창단했습니다.오늘(9일) 김흥국 측에 따르면 들이대FC는 전날 수원 박지성 축구센터에서 창단식을 갖고 공식 출범했습니다.김흥국이 들이대FC의 단장을 맡았고, 박지성의 아버지인 박성종 씨가 고문으로 힘을 보탰습니다.배우 송경철·양재원 등 60∼70대 축구 동호인까지 총 23명이 창단 멤버에 이름을 올렸습니다.김흥국 측은 "영국에 머무는 박지성은 히딩크 감독의 팔순 잔치 참석으로 현장에는 함께하지 못했지만, 축하 인사로 창단을 응원했다"고 전했습니다.김흥국은 그간 '아리랑 응원단'과 '축사모' 등 축구 관련 활동을 펼쳐왔지만, 직접 축구팀을 만들어 단장까지 맡은 것은 이번이 처음입니다.김흥국은 "좋아하는 사람들이 모여 축구도 하고, 건강하게 오래오래 살자는 뜻으로 만들었다"며 "앞으로 한 달에 한 번 정도 친선경기를 펼칠 계획이다. 후원회도 결성해 축구를 통해 좋은 일도 많이 할 생각"이라고 말했습니다.(사진=들이대FC 제공, 연합뉴스)