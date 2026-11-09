통일부 "북 김성남 방중으로 중 5중전회 결과 공유·고위급 소통"

▲ 북한 조선중앙통신은 김성남 노동당 국제비서를 단장으로 하는 노동당 대표단이 중국을 공식 방문하기 위해 전날 평양을 출발했다고 4일 보도했다.

통일부는 김성남 북한 노동당 국제비서의 최근 중국 방문이 중국 공산당 중앙위원회 제5차 전체 회의 결과 공유와 고위급 소통을 위한 것으로 보이며 이를 통해 양국이 전략적 관계를 발전시켰다고 평가했습니다.윤민호 통일부 대변인은 오늘(9일) 정례브리핑에서 "이번 김성남의 방중은 당 대 당 고위급 교류를 통해 북중 관계가 전략적인 관계로 발전하는 모습을 보여준 것으로, 향후 양국의 분야별 교류협력 동향을 주시하겠다"고 답했습니다.윤 대변인은 김 비서가 중국 중요 고위인사들과 면담한 것이 북미 대화 가능성과 관련한 사전 교감 성격이 있다는 일각의 해석에 대해 "이번 김성남 방중의 목적은 주로 중국의 5중전회 결과를 공유하고 북중 간 고위급 소통을 위한 것으로 추정하고 있다"면서도 "여러 가능성을 염두에 두고 관련 동향을 주시하도록 하겠다"고 말했습니다.노동당의 대외관계를 총괄하는 김성남 비서는 지난 3일 중국을 방문해 7일까지 머물면서 '카운터파트'인 류하이싱 중국공산당 대외연락부 부장 외에 당 서열 5위인 차이치 중앙정치국 상무위원 겸 중앙서기처 서기, 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장을 잇달아 만났습니다.김 비서의 이번 방중은 김정은 북한 국무위원장이 지난달 24일 중국 단둥을 전격 방문한 지 열흘만이자, 도널드 트럼프 미국 대통령이 참석할 예정인 오는 18일 중국 선전 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 이뤄져 주목받았습니다.(사진=조선중앙통신, 연합뉴스)