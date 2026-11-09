맘다니 미 뉴욕 시장, '킹메이커' 행보…진보 인사들과 연쇄 회동

▲ 조란 맘다니 뉴욕시장

조란 맘다니 뉴욕시장이 2028년 미국 대선을 2년 앞두고 진보진영의 '킹메이커' 행보를 보이고 있습니다.8일(현지시간) 미국 인터넷 매체 악시오스에 따르면 맘다니 시장은 최근 노조 지도자들과 잇따라 비공개로 만나 노동계와 연대한 후보나 진보 성향 인사의 대선 출마 필요성을 강조하고 있습니다.또한 조만간 전미자동차노조(UAW)의 숀 페인 위원장과도 만날 예정입니다.맘다니 시장은 진보진영이 이번 중간선거에서 확보한 정치적 동력을 2028년 대선까지 이어가야 한다는 입장을 보이고 있습니다.무상 교육과 임대료 동결 등의 공약을 내걸고 사상 최초의 무슬림 뉴욕 시장으로 당선된 그는 미국 진보진영의 스타 정치인이 됐지만, 직접 대선에 출마할 수는 없습니다.우간다에서 태어난 귀화 미국인인 그는 헌법상 대통령 피선거권이 없기 때문입니다.대신 맘다니 시장은 진보진영을 결집해 대선 후보 선출 과정에서 영향력을 행사하려는 것으로 보인다는 것이 악시오스의 분석입니다.맘다니 시장이 진보진영 인사들과 잇따라 접촉하는 것은 역시 뉴욕을 기반으로 한 진보진영의 스타 정치인이자 정치적 동지인 알렉산드리아 오카시오-코르테스 하원의원의 향후 행보와도 관련이 있는 것으로 알려졌습니다.오카시오-코르테스 의원이 대선에 불출마할 경우 진보진영을 대표할 후보를 찾기 위해 미리 네트워크 구축에 나선 것으로 보인다는 이야기입니다.한 소식통은 "맘다니 시장은 향후 민주당 당내 경선에서 중도 후보가 부상할 경우 진보진영 전체가 빠르고 전략적으로 대응하길 바란다"고 설명했습니다.오카시오-코르테스 의원은 2028년 대선 출마와 연방 상원의원 선거 출마라는 선택지를 놓고 고민하고 있습니다.오카시오-코르테스 의원이 대선에 나서지 않을 경우 대안 후보를 찾으려는 움직임은 진보진영 일각에서 이미 시작됐습니다.일각에선 이번 중간선거에서 미시간주 상원의원에 당선된 압둘 엘사예드나 캘리포니아의 로 칸나 연방 하원의원이 대안으로 거론되고 있습니다.(사진=게티이미지)