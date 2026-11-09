뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"돈 준비했는데 왜 안 와"…600만 원 지킨 경찰 기지

작성 2026.11.09 14:39 조회수
"돈 준비했는데 왜 안 와"…600만 원 지킨 경찰 기지
▲ 보이스피싱

경찰을 사칭한 보이스피싱 조직에 속아 현금을 준비한 70대가 경찰의 신속한 대응으로 피해를 모면했습니다.

충북경찰청은 지난달 27일 오후 1시쯤 청주의 한 아파트에서 "돈을 준비해 놓았는데 왜 오지 않냐"는 70대 A 씨의 전화가 112상황실에 걸려왔다고 밝혔습니다.

황당한 내용의 전화를 받은 신희동 경위가 자초지종을 물어보자 A 씨는 어제 현금 600만 원을 준비해 놓으라고 하지 않았냐고 대답했습니다.

보이스피싱을 직감한 신 경위는 곧바로 A 씨에게 지금 출동할 테니 제복 입은 경찰관 외에는 절대 문을 열어주지 말라고 말한 뒤 긴급 출동 지령을 내렸습니다.

약 7분 만에 현장에 도착한 경찰은 A 씨에게 보이스피싱 범죄임을 알려 안심시킨 뒤 은행까지 동행해 현금을 다시 입금했습니다.

A 씨는 전날 경찰을 사칭한 성명불상자로부터 "당신이 보이스피싱에 당했다, 현금을 준비해 놓으면 범인을 잡으러 가겠다"는 전화를 받고 돈을 준비해 둔 상태였습니다.

충북경찰청 관계자는 경찰관은 절대로 입금을 요구하지 않는다고 강조했습니다.

이어 앞으로도 신고 내용 속에서 범죄 징후를 놓치지 않고 신속히 대응해 도민의 소중한 재산을 지키겠다고 덧붙였습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 양윤석
    • 편집 책임자 : 김정인
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지