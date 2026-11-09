"돈 준비했는데 왜 안 와"…600만 원 지킨 경찰 기지

▲ 보이스피싱

경찰을 사칭한 보이스피싱 조직에 속아 현금을 준비한 70대가 경찰의 신속한 대응으로 피해를 모면했습니다.충북경찰청은 지난달 27일 오후 1시쯤 청주의 한 아파트에서 "돈을 준비해 놓았는데 왜 오지 않냐"는 70대 A 씨의 전화가 112상황실에 걸려왔다고 밝혔습니다.황당한 내용의 전화를 받은 신희동 경위가 자초지종을 물어보자 A 씨는 어제 현금 600만 원을 준비해 놓으라고 하지 않았냐고 대답했습니다.보이스피싱을 직감한 신 경위는 곧바로 A 씨에게 지금 출동할 테니 제복 입은 경찰관 외에는 절대 문을 열어주지 말라고 말한 뒤 긴급 출동 지령을 내렸습니다.약 7분 만에 현장에 도착한 경찰은 A 씨에게 보이스피싱 범죄임을 알려 안심시킨 뒤 은행까지 동행해 현금을 다시 입금했습니다.A 씨는 전날 경찰을 사칭한 성명불상자로부터 "당신이 보이스피싱에 당했다, 현금을 준비해 놓으면 범인을 잡으러 가겠다"는 전화를 받고 돈을 준비해 둔 상태였습니다.충북경찰청 관계자는 경찰관은 절대로 입금을 요구하지 않는다고 강조했습니다.이어 앞으로도 신고 내용 속에서 범죄 징후를 놓치지 않고 신속히 대응해 도민의 소중한 재산을 지키겠다고 덧붙였습니다.