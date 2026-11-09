1시간 만에 앙상해졌다…'우수수' 바닥에 쌓인 황금빛

▲ 9일 강원 원주시 문막읍 반계리 은행나무가 노란 잎사귀를 바닥으로 떨군 채 앙상한 가지를 드러내고 있다.

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지난 주말, 인생 사진 명소로 알려진 원주 문막읍 반계리 은행나무를 찾은 전국 관광객들이 앙상한 나뭇가지만 봤다는 후기가 SNS에 올라왔습니다.지난 6일 오후까지만 해도 반계리 은행나무는 빈틈없이 샛노란 잎을 자랑하며 웅장한 자태를 뽐냈습니다.하지만 이튿날 오전 7시쯤 강풍과 함께 잎사귀를 우수수 떨구더니 불과 1시간여 만에 앙상한 모습을 드러냈습니다.현장을 찾았던 관광객들은 '잎이 비 오듯 쏟아졌다'며 '주말에 손님 받기 싫었던 모양'이라고 SNS에 인증을 남겼습니다.뒤늦게 현장에 도착한 관광객들은 기대했던 자태를 감상하지 못하자 아쉬움을 드러내기도 했다.수령 약 1천319년으로 추정되는 고목은 잎을 대부분 떨궈 황금빛 양탄자를 주위로 만들었습니다.보통 은행나무는 샛노랗게 물든 뒤 열흘가량 유지하다 서서히 잎을 떨구지만, 올해 반계리 은행나무는 말 그대로 비 오듯 쏟아졌습니다.주민 최모(67) 씨는 "반계리 은행나무는 너무 크고 개활지에 있어 주변에 바람을 막아줄 것이 없다"며 "매서운 입동 추위에 강풍까지 겹치자 깜짝 놀라 영업을 종료한 모양"이라고 웃으며 말했습니다.입동이자 반계리 은행나무가 순식간에 헐벗은 지난 7일 원주의 아침 최저 기온은 영하 5도 아래로 떨어졌고 바람도 강하게 불었습니다.노란 은행나무를 제때 감상하기 위해서는 원주시 홈페이지 내 '테마여행'과 국도 42호선 원주 방향 반계IC CCTV를 통해 틈틈이 실시간 정보를 확인하는 것이 좋습니다.(사진=연합뉴스)