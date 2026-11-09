'줄기세포 논문 조작' 황우석 근황…한국 국적 잃었다

▲ 황우석 전 서울대 교수

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과거 줄기세포 논문 조작 사건으로 파문을 일으켰던 황우석 전 서울대 교수가 아랍에미리트(UAE) 국적을 취득해 한국 국적을 상실한 사실이 뒤늦게 확인됐습니다.오늘(9일) 법무부 청주출입국·외국인사무소에 따르면, 1953년생 황우석 씨는 올해 4월 9일 UAE 국적을 취득해 한국 국적을 상실했다고 지난 8월 13일 고시됐습니다.국적법 제15조는 '대한민국의 국민으로서 자진하여 외국 국적을 취득한 자는 그 외국 국적을 취득한 때에 대한민국 국적을 상실한다'고 정합니다.황 전 교수가 최근 UAE에서 활동하는 점, 생년이 일치하는 점, 고시에 담긴 등록기준지가 황 전 교수의 출신 지역인 충남 부여군인 점에 비춰 동일 인물로 보입니다.다만 법무부 관계자는 "고시에 나온 사실 이외의 정보는 공개할 수 없다"고 설명했습니다.황 전 교수는 동물 복제 연구에서 성과를 선보였고, 2005년 세계 최초로 인간 배아줄기세포를 추출 및 배양하는 데 성공했다는 연구 논문을 발표하면서 크게 주목받았습니다.그러나 이후 황 전 교수의 논문이 조작된 것으로 밝혀져 파장이 일었고, 이로 인한 법적 분쟁이 긴 시간 이어졌습니다.황 전 교수는 2006년 서울대에서 파면된 데 불복해 소송을 제기했으나, 9년에 걸친 법적 다툼 끝에 2015년 최종 패소해 파면이 확정됐습니다.또 논문 조작 사실을 숨기고 지원금을 받거나 연구비를 횡령한 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 횡령)로 기소돼 2014년 징역 1년 6개월에 집행유예 2년형을 확정받았습니다.이외에도 2020년 정부가 뒤늦게 '대한민국 최고과학기술인상' 시상을 취소한다고 결정하면서 재차 법정 싸움이 벌어졌습니다.황 전 교수가 제기한 소송에서 법원은 1·2심 모두 당사자에게 의견 제출 기회를 주지 않아 시상 취소 절차에 위법이 있다며 처분을 취소하라고 판결했고, 이 판결이 2023년 대법원에서 그대로 확정됐습니다.이에 정부는 절차를 다시 밟아 올해 7월 시상을 취소했으며, 이는 황 전 교수가 2004년 상을 받은 지 22년 만입니다.황 전 교수는 UAE로부터 공동 사업을 수차례 제안받았으며, 현재는 UAE 바이오테크 연구소의 최고경영자(CEO)를 맡고 있습니다.황 전 교수는 UAE 바이오테크 연구소 웹사이트에 공개된 인사말에서 "생명공학의 힘으로 동물 건강, 생물 다양성, 지속 가능성에 관한 도전 과제를 해결하는 것이 우리의 사명"이라고 소개하며 "UAE의 주도로 우리는 혁신과 협력을 위한 새로운 기준을 마련하고 있다"고 했습니다.(사진=연합뉴스)