중국 산시성 상업용 건물서 화재…"최소 14명 사망"

▲ 중국 산시성 상업용 건물 화재 현장

중국 북부 산시성 타이위안시의 한 상업용 건물에서 불이 나 최소 14명이 숨졌습니다.9일 중국 관영 신화통신 등에 따르면 산시성 당국은 전날 오후 타이위안시 잉쩌구 한 건물에서 발생한 화재로 모두 14명이 숨졌다고 밝혔습니다.앞서 현지 당국은 화재 발생 후 38명을 병원으로 이송했으며 이 가운데 5명이 숨졌다고 발표했지만 이후 사망자가 9명 더 늘었습니다.당국은 추가 발표에서 부상자 수는 별도로 밝히지 않았습니다.불은 전날 오후 4시 59분쯤 약 40층 높이의 주거용 건물과 연결된 9층짜리 부속 건물에서 발생했습니다.초기 조사 결과 부속 건물의 5∼6층에서 불이 시작된 것으로 당국은 추정했습니다.이 건물의 1∼3층은 주로 교육기관이 입주해 있으며 5∼7층은 비어 있고 8∼9층은 호텔로 사용되고 있습니다.온라인에 공개된 영상에는 건물 여러 층에서 불길이 치솟고 창문 밖으로 검은 연기가 뿜어져 나오는 모습이 담겼습니다.일부 시민은 창가에서 구조를 요청했고, 연결된 주거용 건물에도 연기가 퍼지면서 주민들이 대피했습니다.인근 상인은 "불이 났다는 외침을 듣고 밖을 보니 건물 여러 층에서 불길이 치솟고 있었다"며 "곧바로 가게 문을 닫고 대피했다"고 말했습니다.소방 당국은 화재 발생 약 2시간 만인 오후 7시쯤 큰 불길을 잡았으며 오후 8시 30분쯤 구조·수색 작업을 마쳤습니다.(사진=제일재경 캡처, 연합뉴스)