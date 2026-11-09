강신철 "사관학교 위치 더 고민"…해·공사 시설 유지 검토

▲ 강신철 국방부 장관이 9일 서울 용산구 국방부 청사에서 육·해·공군 사관학교 총동창회장 등 관계자들과 간담회를 갖고 있다.

이미지 확대하기

▲ 강신철 국방부 장관(가운데)이 9일 서울 용산구 국방부 청사에서 육·해·공군 사관학교 총동창회장 및 관계자들을 만나 기념 촬영하고 있다.

육·해·공군사관학교 생도를 통합 교육하는 국군사관학교 설치 보완 방안을 검토해 온 강신철 국방부 장관은 오늘(9일) "통합군으로 가지 않는 이상 각 군 교육은 분명히 존재해야 한다"고 말했습니다.강 장관은 오늘 오전 서울 국방부 청사에서 열린 각 군 사관학교 총동창회장과의 간담회에서 "분명히 말하는 건 각 군 사관학교를 폐교한다는 것은 절대 아니다"라며 이같이 말했습니다.특히 강 장관은 "위치 문제는 더 많은 의견을 들어가면서 고민하겠다"고 언급했습니다.진해 해군사관학교(해사)의 대전 자운대 통합사관학교 흡수에 대한 해사 총동창회 측 우려를 의식한 듯 "충분히 공감한다. 바다가 필요하겠다"며 "그 시스템을 떠날 수는 없는 것 아니냐"고 발언하기도 했습니다.강 장관의 '위치 문제 고민' 언급은 육·해·공사를 통합한 '국군사관학교'를 자운대에 창설하고 이곳에서 4년간 생도들을 교육한다는 기존 정부안의 수정을 시사한 것으로 보입니다.국방부는 지난 9월 강 장관 취임 이후 군 내부 의견 수렴 등을 통해 기존 국군사관학교 창설 기본계획 보완 방향을 검토해 온 것으로 전해졌습니다.특히 해군, 공군 생도들의 경우 각각 진해와 청주에 있는 기존 해사와 공사 시설을 일부 유지하며 군별 교육을 받도록 하는 방안도 유력하게 검토하는 것으로 알려졌습니다.지난 7월 기본계획 발표 당시 국방부는 기본적으로 대전 자운대에서 4년간 교육하되 청주 공사 비행장, 평택 2함대 등 외부 시설을 일부 특화 교육에 활용하는 구상을 설명했습니다.이와 비교하면 기존에 각 군 사관학교에서 진행되던 군별 교육의 골격을 좀 더 존치하는 방향으로 정부가 절충안을 마련하고 있는 것으로 풀이됩니다.다만 이렇게 추진할 경우 서울 노원구 공릉동에 위치한 육사를 어떻게 할지는 여전히 쟁점으로 남을 것으로 보입니다.해사, 공사 시설을 존치하더라도 육사는 지방 이전이 불가피할 것이라는 관측이 군 내부에 많습니다.강 장관은 이날 간담회에서 각 군의 전문성이 반드시 필요하다는 견해를 거듭 밝히기도 했습니다.그는 '국군사관학교가 창설되면 육·해·공사가 사라진다'는 총동창회 측 주장에 대해서도 "학교명은 없어지지 않는다", "각 학교에서 이수증, 졸업장 받을 수 있다"고 말했습니다.다만 그는 "(졸업 생도들이) 미래를 이끌어가야 하기에 각 군 사관학교가 이 사람들을 키워주면 국군사관학교에서 이들의 수준을 높일 필요는 있다. 좋은 학교가 되려면 좋은 교수가 필요하다", "대학원 석·박사 수준의 학교가 돼야 한다"며 양질의 교육을 위한 국군사관학교 설치 필요성도 강조했습니다.아울러 "질문 던지는 방법을 배우고, 해답을 찾아서 졸업하는 멋진 사관학교"를 만들어야 한다며 "어떻게 보면 네트워크형이 될 수도 있을 것"이라고 언급했습니다.저학년 때는 육·해·공사 생도를 통합 교육하고, 고학년은 군별 사관학교에서 전공 심화 교육을 하는 '2+2' 네트워크형은 앞서 한국국방연구원(KIDA)의 사관학교 통합 관련 연구용역 등에서도 검토됐던 방안입니다.한편 이날 육사 총동창회 측은 "왜 육사를 태릉에서 쫓아내지 못해 안달인가 하는 생각이 든다"며 "(통합 정책이) 나중에 다시 무효화 됐을 때 책임자에게 법적, 행정적 책임을 끝까지 물으면서 필요시 감사청구와 손해배상청구 등 가능한 모든 조치를 취하도록 준비하고 있다"며 강하게 반발했습니다.육사 총동창회 측은 사관생도가 작성했다는 편지를 강 장관에게 전달하기도 했습니다.해사 총동창회 측은 "해사를 산속으로(대전 자운대) 옮기는 건 해군의 뿌리를 잘라내는 것과 같다. 해사는 결코 바다를 떠날 수 없다"고 했습니다.공사 총동창회 측도 "(청주에) 4년 과정에 최적화된 항공우주 특성화 교육 체계를 유지하고 있다"며 "다른 곳으로 옮기면 비효율과 재정상 낭비가 불가피하다"고 지적했습니다.(사진=국방부 제공, 연합뉴스)