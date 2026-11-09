후계자도 없는데…'젠슨 황 불륜 리스크' 엔비디아 위기

▲ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자

세계 인공지능(AI) 반도체 1위 기업인 엔비디아의 창업자이자 최고경영자(CEO)인 젠슨 황이 불륜 스캔들에 휘말리며 후계 구도가 준비되지 않은 엔비디아도 전대미문의 위기를 맞았습니다.황 CEO에 지나치게 집중됐던 회사 지배구조 속에 이번 사건은 공식 승계 프로그램이 없는 상황이 갑작스런 리더십 부재로 이어질 수 있다는 위험성을 드러냈다고 블룸버그 통신은 분석했습니다.엔비디아는 현재 주주나 사외에 공개된 공식적인 CEO 승계 계획이 마련되지 않은 상태입니다.황 CEO는 회사 경영을 수십 년간 더 수행하고 싶다는 의사를 반복해서 밝혀왔고, 사내 보고 체계도 전통적인 계층적 구조가 아니라 임원진 60여 명이 CEO에게 직보해 황 CEO가 의사 결정을 독점하는 구조로 돼 있습니다.투자은행 번스틴의 스테이시 라스곤 선임 분석가는 "엔비디아는 평범한 회사가 아니며 젠슨도 평범한 CEO가 아니다"라며 "그는 엔비디아 자체이고, 장기 전략과 방향을 설정하고 직속 임원 60명을 통해 회사 대부분을 직접 지휘하고 있다"고 지적했습니다.결국 황 CEO의 도덕성과 리더십에 의문이 생길 경우 회사 전체가 표류할 수 있는 이른바 '키맨 리스크'에 노출된 셈입니다.엔비디아는 여타 실리콘밸리 기술 업계와는 달리 가족 경영 체제로 이행하고 있다는 평가도 나왔다고 미 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션이 최근 보도한 바 있습니다.실제로 황 CEO의 딸인 매디슨 황은 실물AI(피지컬 AI)·로봇공학 제품 마케팅 수석이사로 승진했고, 아들 스펜서 황(36)도 로봇공학 제품 관리 담당 이사로 재직 중입니다.여기에 런던비즈니스스쿨 동문으로 매디슨 황을 만나 지난 9월 결혼식까지 올린 니코 카프레즈 부사장이 고속 승진을 거듭하며 최측근 참모로 부상하자, 사내에서는 "황 CEO가 매디슨과 니코를 다음 단계를 위해 준비시키고 있는 것 같다"는 관측도 나오고 있습니다.그러나 가족 후계 구도가 아직 실제로 확립되지 않은 상황에서 황 CEO에 대한 논란이 불거지면서 이와 같은 계획이 제대로 진행될지에 대해서도 물음표가 붙습니다.이사회가 자체 조사에 나서긴 했지만, 단순 불륜 사건이 아니라 중국 정보기관의 스파이 의혹이 제기된 상황에서 회사 자체적으로 수습하기는 어려울 것으로 보입니다.이사회는 "국가안보나 회사 기밀 유출 근거는 없다"며 황 CEO에 대한 신뢰를 표명했고 황 CEO 본인도 "신뢰를 회복하겠다"고 밝혔지만, 그는 이미 미 하원 3개 위원회의 출석 요구를 받은 데다 상원에서도 조사가 예고돼 입지가 더 좁아질 것으로 예상됩니다.다만 도널드 트럼프 대통령은 이날 황 CEO에 대해 "훌륭한 사람"이라며 여전히 옹호했습니다.이밖에 황 CEO가 불륜 여파로 이혼할 경우 천문학적 재산 분할이라는 또 다른 리스크가 불거질 수 있습니다.포브스 추산 황 CEO의 순자산은 1천540억 달러(약 210조 원)로, 이혼 소송이 제기되면 그는 캘리포니아주의 부부공동재산제에 따라 부인에게 100조 원 이상의 재산을 지급해야 할 수 있습니다.