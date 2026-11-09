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[자막뉴스] 몰락한 '국민 영웅' 황우석 UAE 품으로…'한국 국적 상실'에 엇갈린 반응

손형안 기자
작성 2026.11.09 14:22 조회수
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줄기세포 논문 조작 사건의 당사자 황우석 전 서울대 교수가 아랍에미리트(UAE) 국적을 취득해 한국 국적을 상실한 사실이 뒤늦게 드러났습니다.

법무부 청주 출입국·외국인사무소는 황우석 씨가 올해 4월 9일 아랍에미리트 국적을 취득해 한국 국적을 상실했다고 8월 13일 고시했습니다.

과거 동물 복제 연구에서 뛰어난 성과를 보였던 황 전 교수는 2005년 세계 최초로 인간 배아줄기세포를 추출 및 배양하는 데 성공했다는 연구 논문을 발표하면서 크게 주목받지만, 이후 해당 논문이 조작된 것으로 밝혀져 큰 파장이 일었습니다.

황 전 교수는 2006년 서울대에서 파면된 데 불복해 소송을 제기했으나 9년에 걸친 법적 다툼 끝에 2015년 최종 패소해 파면이 확정됐었고, 또 논문 조작 사실을 숨기고 지원금을 받거나 연구비를 횡령한 혐의로도 기소돼 2014년 징역 1년 6개월에 집행유예 2년 형을 확정받았습니다.

황 전 교수에게 정부가 수여했던 '대한민국 최고과학기술인상'도 송사 끝에 지난 7월, 취소됐습니다.

황 전 교수는 아랍에미리트로부터 공동 사업을 수차례 제안받았으며 현재는 아랍에미리트 바이오테크 연구소의 최고경영자(CEO)를 맡고 있습니다.

황 전 교수의 한국 국적 포기 소식이 전해지자 주요 온라인 커뮤니티와 관련 뉴스 댓글엔 "학문적 양심을 저버린 희대의 사기꾼의 씁쓸한 말로"란 날 선 비판이 주를 이룬 반면, 일각에선 "중동이 과학자로 특별 귀화 시킨 건 기술력을 인정한 셈"이라며 귀화 소식에 아쉬움을 드러내는 의견도 있었습니다.

(취재: 손형안, 영상편집: 김혜주, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)
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