[자막뉴스] 이제 전세사기 당해도 보증금 1/3 보장…"최소한의 안전망" vs "이걸 왜 세금으로?"

오는 13일부터 전세사기 피해자가 회수한 보증금이 전체 임차보증금의 3분의 1에 못 미칠 경우, 부족한 차액을 정부가 현금으로 보장해 주는 '최소보장제'가 공식 시행됩니다.



그동안 전세사기 피해자들은 경·공매 배당금이나 한국토지주택공사(LH)의 피해주택 매입에 따른 경매차익으로만 보증금을 구제받아 왔습니다.



그러나 경매 배당이 없거나 LH 매입이 불가능했던 피해자들은 지원 사각지대에 방치되어 왔다는 지적이 이어졌습니다.



이번 제도 시행에 따라 보증금 1억 원 집에 살던 피해자가 경매 등으로 1천만 원밖에 회수하지 못했다면 부족한 2천333만 원을, 보증금을 전혀 회수하지 못했다면 최소보장 기준인 보증금의 1/3, 3천333만 원 전액을 현금으로 지원받게 됩니다.



아울러 권한이 없는 사람과 계약을 맺어 경·공매를 통한 보증금 회수가 사실상 불가능했던 피해자 등에게는, 주택 처분 전 보증금의 3분의 1을 먼저 내어주는 '선지급-후정산' 방식이 도입됩니다.



사전 신청은 내일부터 LH 청약플러스 홈페이지를 통해 개시되며, 13일부터는 현장 접수도 병행됩니다.



그러나 제도 시행을 앞두고 공적 재정을 투입하는 방식에 대한 논란에도 다시 불이 붙고 있습니다.



제도를 찬성하는 측에선 전세사기 피해자 대다수가 사회적 기반이 취약한 청년·서민층인 만큼, 최소한의 주거 기반마저 무너지면 사회적 비용과 부작용이 더 커지므로 국가가 최소한의 안전망을 구축하는 게 필수적이라고 주장하고 있습니다.



반면 제도 도입을 반대하는 측에선 '사적 계약에서 발생한 손실을 국민 세금으로 보전해 주는 것이 과연 타당한가'의 문제에 더해, 주식이나 부동산 투자에 실패한 이들과의 형평성 문제까지도 제기되고 있습니다.



국토부 측은 "피해자마다 다른 피해 회복 수준의 격차를 완화하고, 최소한의 피해회복을 국가가 보장하기 위한 제도"라며 "신속하고 차질 없는 심사·지급을 통해 피해자들이 하루빨리 지원받을 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 이유진, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)