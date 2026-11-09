중, 대미 추가관세 유예 2개월 연장…'무역 휴전' 후속 조치

▲ 스콧 베선트 미국 재무장관(왼)과 허리펑 중국 국무원 부총리

중국 정부가 미국산 수입품에 대한 24% 추가관세 부과 유예 조치를 2개월 연장한다고 발표했습니다.지난 9월 미중이 기존 '무역 휴전'을 연장하기로 합의한 데 따른 후속 조치입니다.중국 국무원 관세세칙위원회는 오늘(9일) 공고를 통해 현지시간 내일 오후 1시 1분부터 미국산 수입품에 대한 24% 추가관세 부과 유예를 2개월 연장한다고 밝혔습니다.다만 기존 10%의 추가관세는 그대로 유지합니다.중국 측은 이번 조치가 워싱턴 DC에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담 합의를 이행하기 위한 조치라고 설명했습니다.앞서 스콧 베선트 미국 재무장관은 지난 9월 23일 허리펑 중국 국무원 부총리와 워싱턴에서 회담한 뒤 11월 10일 종료될 예정이던 미중 무역 휴전을 내년 1월 10일까지 2개월 연장하기로 합의했다고 밝혔습니다.미중 양국은 지난해 10월 부산 정상회담에서 고율 관세 등 무역 보복 조치 일부를 1년간 유예하기로 했으며, 이번에는 그 기간을 2개월 연장했습니다.다만 중국은 이번 발표에서 미국의 관세 정책 변화에 대해 경계심을 드러냈습니다.국무원 관세세칙위원회는 "미국이 법원 판결로 효력을 잃은 국제비상경제권한법(IEEPA)에 근거한 관세를 무역법 301조에 따른 관세로 대체할 계획이라고 밝힌 점에 주목하고 있다"고 밝혔습니다.이어 "미국의 후속 조치를 면밀히 주시하면서 상황에 따라 적절한 시기에 관련 보복관세 조치를 조정할 것"이라고 강조했습니다.그러면서 이번 관세 유예 연장이 양국 기업에 안정적이고 예측 가능한 정책 환경을 제공하고 미중 경제·무역 관계의 안정적인 발전에 도움이 될 것이라고 주장했습니다.앞서 허 부총리는 지난 6일 베선트 장관, 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표와 화상 통화를 하고 양국 간 무역 현안을 논의했습니다.당시 중국 측은 미국의 최근 대중국 경제·무역 제한 조치에 엄중한 우려를 표명했고, 미국 측은 중국에 기존 무역 합의의 충실한 이행을 촉구했습니다.(사진=베선트 장관 과거 엑스 게시물, 연합뉴스)