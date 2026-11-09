트럼프 "이민 정책 너무 강경했다…중간선거 참패 요인"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 핵심 국내 정책의 하나인 불법 이민자 추방 정책을 중간선거에서 공화당이 참패한 요인 중 하나로 꼽았습니다.선거 패배에 따른 인적 쇄신 가능성도 열어두면서, 이란을 겨냥한 공격을 재개할 생각은 없다고 선을 그었습니다.트럼프 대통령은 현지시간 8일 방영된 미 CBS 방송 프로그램 '60분'(60 Minutes)과 인터뷰에서 '이민 단속이 중간선거에서 불리하게 작용했다고 보나'라는 질의에 "도움이 되기도 하고 해가 되기도 했다"고 답했습니다.중간선거 후 트럼프 대통령이 방송 진행자와 마주 앉아 공식 인터뷰를 한 건 처음으로, 지난 6일 백악관에서 녹화됐습니다.인터뷰에서 트럼프 대통령은 자신이 국경을 봉쇄하고 미국에 불법 입국한 흉악범의 대다수를 추방한 것에 대해선 "A+를 받을 만하다"면서도 "내가 타격을 받은 건 좋은 직업을 가진 사람들을 단 한 번의 법 위반의 경우에도 불법 입국이라는 한 가지 이유로 추방했기 때문"이라고 말했습니다.이어 "지금 우리나라의 상당수는 그들이 추방돼야 한다고 생각한다. 그리고 다른 상당수는 조경회사, 호텔 등에서 일하거나 선량한 사람이라면 체류를 허용해야 한다고 생각한다"며 "그래서 내 생각엔 (이민 정책이) 너무 강경했다고 본다"고 설명했습니다.트럼프 대통령이 중간선거 참패 요인으로 지나치게 강경한 불법 이민자 추방 정책을 꼽은 건 처음입니다.하지만 트럼프 대통령은 이 인터뷰가 진행된 날 자신의 이민 정책을 설계한 장본인이자 측근인 스티븐 밀러를 신임 백악관 비서실장으로 지명했습니다.트럼프 대통령은 선거 참패의 다른 요인으로는 이란 전쟁과 이에 따라 촉발된 고유가를 꼽았고, "믿기 힘들게도 이스라엘에 대한 엄청난 반감이 있다"고 말했습니다.트럼프는 또 선거 유세에서 "내가 투표용지에 있는 것처럼 투표해달라"고 수없이 요청했음에도 패한 것에 대해 "(내 지지자들이) 사실 투표하지 않은 것 같다"고 말했습니다.그러면서 "어떤 경우엔 후보자들을 마음에 들어 하지 않은 것 같다"고 주장했습니다.이에 더해 트럼프 대통령은 자신의 국정 성과를 언론이 제대로 보도하지 않은 것이 선거 패인이라고 거듭 주장하면서, "(경제 성과에 대한) 메시지가 잘못 전달됐다. 우리 의도를 제대로 전달하지 못했다"고 말했습니다.이란에 대한 군사 공격 재개 여부에는 "그럴 생각이 없다. 그럴 이유가 없다고 본다"며 당장 공격을 재개할 가능성에 거듭 선을 그었습니다.그는 이란의 핵무기 프로그램 시설로 의심되는 '곡괭이산'에 대해서도 "(핵 관련) 활동이 전혀 없었다"며 공습하지 않을 것임을 시사했습니다.전쟁 비용에 관한 질문에는 "우리가 보호해 온 나라들이 전쟁 비용을 모두 갚을 것"이라며 중동의 동맹국과 이스라엘이 비용을 상환할 것이라고 주장했습니다.아울러 트럼프 대통령은 이번 선거 결과 차기 연방 의회 상·하원을 장악한 민주당이 자신에 대한 탄핵소추를 추진할 것으로 예상하느냐고 묻자 "상상할 수 없다"며 "내가 뭘 잘못했나. 나는 대통령직 역사상 가장 훌륭한 2년을 보냈다"고 말했습니다.이어 선거 참패에 따른 인적 쇄신 여부에 관한 질문이 나오자 "그럴 생각이다. 어쩌면 몇몇 인사를 할 수도 있을 것"이라고 했습니다.다만, 선거 이후 사임설이 나오기도 한 마코 루비오 국무장관은 자리를 지킬 것 같다고 말했습니다.이밖에 트럼프 대통령은 임기 말기에 대통령 고유권한인 사면권을 많이 행사할 것이라고 밝혔습니다.자신에 대한 사면을 내릴 권한을 가졌다고 생각하느냐는 물음에도 "그렇다. 불합리하지는 않다"고 답했습니다.또한 인공지능(AI) 발달이 고도화되면 인류를 멸망시킬 수 있다는 우려가 제기되는 것과 관련, 트럼프 대통령은 "안전장치는 반대하지 않는다"면서도 "하지만 우리가 뒤처지고 싶지는 않다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)