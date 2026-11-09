공정위, '갑질' 배민·쿠팡에 6천억 대 과징금…역대 최대 규모

▲ 배민·쿠팡

양대 배달 애플리케이션 업체인 배달의민족과 쿠팡이츠를 운영하는 우아한형제들과 쿠팡이 배달앱 합산 역대 최대 과징금을 물게 됐습니다.공정거래위원회는 배민과 쿠팡이 시장지배적 지위를 남용해 최혜 대우 등을 요구했다고 보고 운영사인 ㈜우아한형제들과 쿠팡㈜에 시정 명령과 함께 잠정 과징금 3천311억 원과 3천8억 원을 각각 부과하기로 했습니다.공정거래위원회는 배민과 쿠팡이 시장지배적 지위를 남용해 음식 가격과 최소 주문 금액 등 각종 혜택을 다른 배달앱과 동일한 수준으로 맞추도록 하는 최혜 대우를 요구함으로써 비슷한 액수의 수수료가 설정되고 거래조건이 동조화하는 등 담합과 유사한 효과를 냈다고 판단했습니다.쿠팡은 2023년 7월부터 메뉴 가격, 최소 주문 금액 등 6가지 주요 거래 조건에 맞는 최혜 대우 조건을 충족하지 못한 입점업체의 와우매장 지위를 박탈하는 방식으로 최혜 대우 요구를 관철시킨 것으로 파악됐습니다.배민은 2024년 5월부터 2025년 10월까지 배민의 자체 배달 서비스를 이용하는 업체에 최소 주문 금액 등 세 가지 주요 거래 조건을 충족한 경우 '배민클럽가게'로 선정하고 그 이외 업체는 배민클럽가게에서 제외하는 방식으로 최혜 대우 요구를 관철시킨 걸로 파악됐습니다.두 배달 애플리케이션 업체는 공정위의 이번 조치에 각각 반발했습니다.우아한형제들은 "이번 사안에 위법성이 없다는 점을 성실히 소명해왔다"며 "이런 소명이 충분히 받아들여지지 않은 점에 대해 아쉽게 생각한다"고 밝혔습니다.쿠팡이츠는 '와우 매장' 정책이 고물가 속에서 소비자에게 합리적인 가격과 무료 배달 혜택을 제공하고 입주업체의 매출 증대를 돕기 위한 것이었다고 반박했습니다.(사진=연합뉴스)