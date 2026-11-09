8조 원대 해킹 피해 바이낸스 창업자, "업계 더 견고해질 것"

▲ 자오창펑 바이낸스 창업자

사상 최대 가상화폐 탈취 피해를 본 바이낸스의 자오창펑 창업자가 이번 사건 이후 "업계가 더욱 견고하고 안전해질 것"이라고 주장했습니다.자오 창업자는 오늘(9일) 공개된 니혼게이자이신문(닛케이)과의 온라인 인터뷰에서 최근 자산 유출 사건에 대해 "(고객 보호) 기금 등을 통해 사용자의 자산은 보호된다"며 이렇게 말했습니다.지난달 말 바이낸스에서 약 63억 달러(8조 5천억 원) 규모의 해킹 피해가 발생했으며 미국 연방수사국(FBI)은 그 배후로 북한 해킹 조직을 지목했습니다.자오 창업자는 이에 대해 "해킹 자체는 피할 수 없다"며 "중요한 것은 그때 어떻게 대응하느냐다"라고 강조했습니다.그러면서 자체 구축한 비상 기금인 '이용자자산보호기금'(SAFU) 등을 통해 사용자 자산이 보호될 것이라고 강조했습니다.가상화폐가 돈세탁 등에 이용되는 등 관련 부정행위가 끊이지 않는다는 비판에 대해서는 "가상화폐 거래소는 돈세탁을 포함한 보안 대책에 힘쓰고 있다"면서 "감독 당국으로부터 은행보다 더 엄격한 감시를 받고 있다. 규제 대응은 충분히 가능하다"고 주장했습니다.2017년 바이낸스를 세운 자오 창업자는 2023년 자금세탁 방지 규정 위반 등 혐의로 기소된 이후 혐의를 인정하고 벌금 및 몰수금 43억 달러(5조 8천억 원)를 납부하는 한편 바이낸스 최고경영자(CEO) 자리에서 물러났습니다.자오와 바이낸스는 도널드 트럼프 대통령이 재집권한 이후 사면 로비에 나서 결국 지난해 10월 사면 받았습니다.그는 이번 인터뷰에서 앞으로의 경영 복귀에 대해 "지금은 돌아갈 생각이 없다"라고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)