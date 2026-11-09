트럼프 "UFC 대변인은 농담"…이란전 비판 밴스엔 불만 노출

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 중간선거 참패 직후 JD 밴스 부통령이 '이란 전쟁'을 패배 요인으로 꼽은 것에 대해 "많은 이가 그의 언급을 좋아하지 않는다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 현지시간 8일 플로리다주 팜비치의 공항에서 백악관으로 돌아오는 길에 취재진과 만나 '밴스 부통령의 언급이 당신과의 관계에 영향을 미쳤나'라는 질의에 "전혀 그렇지 않다"면서도 이같이 답했습니다.트럼프 대통령은 "나는 그렇지(밴스의 지적이 싫지) 않다"고 전제했지만, 자신의 주변에 밴스 부통령의 지적을 부정적으로 바라보는 사람이 많다는 취지의 언급이어서 간접적으로 불만을 드러낸 것이라는 해석도 나옵니다.밴스 부통령을 향해 트럼프 대통령은 "한 가지만 빼고 그는 옳다. 그는 한 가지를 더 언급했어야 했다"며 "(이란에 대한 군사 공격을) 다시 할 기회가 있다면 다시 하겠느냐는 질문에 '예'라고 하는 것"이라고 말했습니다.또 "역사적으로 볼 때 이 일은 우리가 한 일 중 가장 훌륭한 일 중 하나로 기록될 것"이라며 "그들이 핵무기를 갖게 된다면, 세상을 날려버릴 것이기 때문이다. 왜 그런지 아나. 그들은 미쳤기 때문"이라고 덧붙였습니다.이와 함께 트럼프 대통령은 민주당이 피트 헤그세스 국방 장관과 로버트 케네디 주니어 보건복지부 장관에 대한 탄핵소추를 추진하는 것을 거듭 비판했습니다.특히 헤그세스 장관에 대해선 "내 생각에 그는 2가지에서 유죄이다. 2차례의 전쟁에서 승리한 것"이라며 "두 번째 전쟁에서는 우리가 그들(이란)의 핵 능력을 무력화했고, 이스라엘을 구했고 중동을 구했다"고 주장했습니다.아울러 트럼프 대통령은 자신과 친한 데이나 화이트 UFC(이종격투기) 회장에게 공석인 백악관 대변인직을 제안한 것에 대해선 "농담한 것이었다. 그냥 재미로 한 것"이라고 밝혔습니다.그는 화이트 회장이 9일 영국에서 급거 귀국해 트럼프 대통령을 만날 것이라는 언론 보도에 대해선 "다른 이유로 워싱턴에 올 예정인데, 그래서 나를 보러 올 것"이라고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)