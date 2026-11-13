[오그랲] 40일 만에 1,000만 다운로드… 메타는 왜 '뮤즈'에 캐릭터를 입혔을까?

메타의 개인 AI 에이전트 '뮤즈(Muse)'가 얼굴과 목소리를 갖게 됐습니다. 실시간으로 사람의 말을 듣고 대답할 뿐 아니라 대화 중간에 끼어들어도 반응하고, 아바타는 말하는 내용에 맞춰 표정과 몸짓까지 바꿉니다. 단순히 대화만 하는 것이 아니라 여행을 계획하고 예약하거나, 상품을 비교하고 이메일을 보내는 등 사용자를 대신해 실제 작업까지 수행할 수 있습니다.



출시 초기 반응도 상당합니다. 시장조사업체 Sensor Tower 추정에 따르면 뮤즈는 미국 출시 후 40일 동안 약 1,020만 건의 다운로드를 기록했습니다. 같은 기준으로 챗GPT는 370만 건, Grok은 50만 건, Claude는 20만 건이었습니다. 도대체 메타는 왜 AI 에이전트에게 얼굴과 목소리를 주고 있는 걸까요? 오그랲이 주목한 오늘의 그래프에서는 뮤즈의 빠른 성장과 함께 젊은 이용자들이 AI 캐릭터와 대화하는 데 얼마나 많은 시간을 쓰고 있는지, 그리고 사람과 점점 닮아가는 AI 비서가 가져올 가능성과 숙제를 살펴봤습니다.



(취재 : 안혜민, 촬영 : 황세회·박우진, 편집 : 이기은, 디자인 : 안준석, 인턴 : 신연성, 제작 : 지식콘텐츠IP부)