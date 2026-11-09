"걸리면 시험 무효"…공개된 '수능장 반입 금지' 물품들

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오는 19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험(수능)에서는 휴대전화와 스마트안경, 스마트워치 등 모든 전자기기의 시험장 반입이 금지됩니다.특히 인공지능(AI) 기능이 탑재된 스마트안경은 시험 중 착용만 해도 부정행위로 간주돼 올해 시험이 무효 처리되고 내년 수능 응시 자격도 박탈됩니다.교육부는 오늘(9일) '수험생 유의사항 안내자료'를 내고 수능 시험장에 태블릿 피시(PC), 통신(블루투스) 기능 이어폰, 전자담배를 포함한 모든 전자기기를 반입할 수 없다고 밝혔습니다.전자기기를 시험장에 가져온 경우 1교시 시작 전에 감독관 지시에 따라 전자기기를 제출해야 하고 시험이 끝난 뒤 돌려받을 수 있습니다.만약 제출하지 않았다가 적발될 경우 부정행위로 처리돼 시험은 무효가 됩니다.시계의 경우 결제·통신 기능이나 전자식 화면 표시기(LCD, LED 등)가 없는 아날로그시계만 휴대할 수 있습니다.보청기, 돋보기, 연속혈당측정기 등 개인의 신체조건 또는 의료상 이유로 휴대가 필요한 물품은 매 교시 감독관의 사전 점검을 거쳐야 합니다.인공지능(AI) 기능이 탑재된 스마트안경을 포함한 스마트기기는 시험 중 착용만 해도 사용한 것으로 간주해 당해 연도 시험이 무효로 처리되고 다음 연도 시험 자격까지 박탈됩니다.교육부는 스마트안경 등을 활용한 부정행위에 대해서는 형사처벌까지 이뤄질 수 있도록 고발·수사 의뢰 등 법적 대응을 적극 추진할 예정이라고 설명했습니다.(사진=교육부 제공, 연합뉴스)