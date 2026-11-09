"걸리면 시험 무효"…공개된 '수능장 반입 금지' 물품들

▲ 자료화면
오는 19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험(수능)에서는 휴대전화와 스마트안경, 스마트워치 등 모든 전자기기의 시험장 반입이 금지됩니다.
특히 인공지능(AI) 기능이 탑재된 스마트안경은 시험 중 착용만 해도 부정행위로 간주돼 올해 시험이 무효 처리되고 내년 수능 응시 자격도 박탈됩니다.
교육부는 오늘(9일) '수험생 유의사항 안내자료'를 내고 수능 시험장에 태블릿 피시(PC), 통신(블루투스) 기능 이어폰, 전자담배를 포함한 모든 전자기기를 반입할 수 없다고 밝혔습니다.
전자기기를 시험장에 가져온 경우 1교시 시작 전에 감독관 지시에 따라 전자기기를 제출해야 하고 시험이 끝난 뒤 돌려받을 수 있습니다.
만약 제출하지 않았다가 적발될 경우 부정행위로 처리돼 시험은 무효가 됩니다.
시계의 경우 결제·통신 기능이나 전자식 화면 표시기(LCD, LED 등)가 없는 아날로그시계만 휴대할 수 있습니다.
보청기, 돋보기, 연속혈당측정기 등 개인의 신체조건 또는 의료상 이유로 휴대가 필요한 물품은 매 교시 감독관의 사전 점검을 거쳐야 합니다.
인공지능(AI) 기능이 탑재된 스마트안경을 포함한 스마트기기는 시험 중 착용만 해도 사용한 것으로 간주해 당해 연도 시험이 무효로 처리되고 다음 연도 시험 자격까지 박탈됩니다.
교육부는 스마트안경 등을 활용한 부정행위에 대해서는 형사처벌까지 이뤄질 수 있도록 고발·수사 의뢰 등 법적 대응을 적극 추진할 예정이라고 설명했습니다.
(사진=교육부 제공, 연합뉴스)
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