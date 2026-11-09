30·40대 남성 절반이 비만…울산·전남 비만율 최고

▲ 자료화면

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우리나라 성인 비만율이 최근 10년간 꾸준히 상승해 지난해 35.4%에 달했고, 특히 30·40대 남성은 2명 중 1명 이상이 비만인 것으로 나타났습니다.전국 광역 시·도 중 비만율이 가장 높은 지역은 울산과 전남이었습니다.질병관리청은 19세 이상 성인 약 23만 명을 대상으로 매년 실시하는 '지역사회 건강조사' 자료를 바탕으로 2016년부터 지난해까지 10년간 비만 현황을 심층 분석했다고 밝혔습니다.비만은 키와 몸무게로 산출한 체질량지수(BMI·Body Mass Index) 25㎏/㎡ 이상으로 정의됩니다.성인 비만율은 10년 전(27.9%)보다 7.5% 상승했습니다.최근 1년간 체중을 줄이거나 유지하려고 노력한 체중조절 시도율은 68.5%, 주관적으로 비만이라고 생각하는 인지율은 45.1%로 10년간 꾸준히 올랐습니다.반면 체질량지수 18.5㎏/㎡ 미만인 저체중률은 4.2%로 계속 하락했습니다.비만율은 성별과 연령대별로 차이를 보였습니다.남성 비만율은 42.5%로 여성(22.9%)보다 약 1.9배 높았습니다.특히 30대 남성 비만율은 52.1%, 40대 남성은 53.1%로 30·40대 남성 2명 중 1명 이상이 비만입니다.남성 비만율은 연령대가 높아질수록 낮아지는 경향을 보였습니다.이와 달리 여성 비만율은 20대에서 16.4%로 가장 낮았고, 연령대가 높아질수록 대체로 상승해 70대 이상에서 27.4%로 가장 높았습니다.2016년부터 지난해까지 10년간 추이를 보면 남성은 모든 연령대에서 비만율이 상승했습니다.20대 남성 비만율이 29.7%에서 42.6%로 급등해 변화폭이 가장 컸습니다.여성은 60대에서 비만율이 29.4%에서 26.2%로 하락했습니다.여성 비만율은 20대에서 10.2%에서 16.4%로 가장 많이 상승했습니다.건강 행태에 따른 비만 요인을 분석한 결과 근력 운동 비실천, 6시간 이하의 짧은 수면, 아침 식사를 하지 않음, 걷기운동 비실천, 음주 등이 비만과 유의한 관련성이 나타났습니다.대표적으로 근력 운동을 하지 않는 집단은 실천 집단보다 비만 가능성이 1.3배 높았습니다.지난해 기준 비만율이 가장 높은 시·도는 울산(38.2%), 전남(38.0%), 강원(37.4%) 순이었습니다.비만율이 낮은 시도는 세종(29.4%), 대전(29.8%), 서울(30.2%)이었습니다.10년 전과 비교하면 세종을 제외한 모든 시도에서 비만율이 상승했습니다.질병청은 비만은 만성질환 위험을 높이는 주요 건강 문제로, 자신의 체중 상태를 올바르게 인식하고 건강 생활을 실천해야 한다고 강조했습니다.(사진=서울대병원 제공, 질병관리청 제공, 연합뉴스)