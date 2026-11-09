[자막뉴스] "우린 토요일도 등교했다" 이런 8090은 괴물?

1980~90년대생이면 어릴 적 경험했음 직한 그 시절 추억들이, 온라인상에서 아날로그적 감성으로 포장돼 많은 이들의 공감을 사고 있습니다.



최근 온라인 커뮤니티와 SNS엔 '요즘 애들은 절대 이해 못 하는 8090년생이 괴물인 이유'라는 제목의 게시물이 화제가 되고 있습니다.



아날로그와 디지털 과도기의 일상을 마치 생존 무용담처럼 유쾌하게 풀어낸 글로 게시물엔 토요일에 등교하던 주 6일 학교 가던 시절부터 친구 집 전화번호를 줄줄이 외우거나, 음식 배달을 시킬 때에도 요즘처럼 앱에 접속하는 대신 직접 전화를 거는 모습까지, 그때 그 시절의 일상 등이 담겼습니다.



이뿐 아니라, 시급 5천 원이었던 당시 노동 풍토와 미니홈피를 꾸미고 일촌 관리를 했던 싸이월드 시절에 관한 항목도 담겨 있었습니다.



해당 게시글엔 10개의 항목들이 나열돼 있고, 글쓴이는 "몇 번이 제일 공감되시나" "3개 이상이면 저장하고 커밍아웃 하세요"라고 적었습니다.



관련 게시물에 누리꾼들은 "내 유년기 이야기" "10개 항목 전부에 해당한다" "토요일 등교가 은근 재밌었다"며 과거 추억을 회상하는 반응 등을 남기기도 했습니다.



이에 대해 전문가들은 과거 평범했던 일상이 어느새 추억이 됐다는 사실에서 놀라움과 향수를 느끼는 것으로 볼 수 있다며 같은 경험치를 공유한 사람들 간 유대감과 소속감을 확인하는 효과로 보인다는 분석을 내놓기도 했습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 장유진, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)