역도 박혜정, 세계선수권 여자 최중량급서 은메달 3개

▲ 박혜정

한국 역도 간판 박혜정(23·고양시청)이 2026 세계선수권대회에서 은메달 3개를 목에 걸었습니다.함께 출전한 동갑내기 김효언(23·경남도청)도 동메달 2개를 보태며 한국 여자 최중량급 자존심을 지켰습니다.박혜정은 어제 중국 닝보에서 열린 2026 국제역도연맹(IWF) 세계선수권대회 마지막 날 여자 86㎏ 이상급 경기에서 인상 125㎏, 용상 161㎏, 합계 286㎏을 들어 올렸습니다.인상과 용상, 합계 모두 중국 리옌에 이은 2위에 오른 박혜정은 은메달 3개로 대회를 마무리했습니다.올림픽과 아시안게임에서는 합계 성적으로만 메달을 주지만, 세계선수권대회에서는 인상·용상·합계에 모두 메달이 걸려 있습니다.같은 체급에 나선 김효언도 시상대에 나란히 섰습니다.김효언은 인상에서 118㎏으로 6위에 그쳤지만 용상에서 159㎏을 들어 3위에 오른 뒤 합계에서도 277㎏으로 박혜정에 이어 3위를 차지해 동메달 2개를 수확했습니다.이 체급 우승은 홈 팬의 일방적인 응원을 등에 업은 리옌이 차지했습니다.리옌은 인상에서 두 차례 세계신기록을 갈아치우며 147㎏을 들었고, 용상에서도 170㎏을 성공해 합계 317㎏으로 금메달 3개를 휩쓸었습니다.2위 박혜정과 합계 격차는 31㎏으로, 이번 대회 전 체급을 통틀어 가장 큰 격차의 우승이었습니다.같은 날 열린 남자 최중량급에서는 알리 암마르 유수르(이라크)가 인상 211㎏, 용상 255㎏, 합계 466㎏으로 정상에 올랐습니다.이라크 선수가 올림픽 정식 종목 세계선수권대회에서 금메달을 딴 것은 전 종목을 통틀어 사상 처음입니다.용상에서 263㎏을 들어 세계신기록을 세운 알리레자 유세피(이란)가 합계 458㎏(인상 195㎏)으로 은메달을 가져갔습니다.(사진=연합뉴스)