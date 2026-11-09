중·고교 내신 시험서도 스마트안경 부정행위…올해 전국서 4건 적발

▲ 14일 서울 한 가전매장 스마트안경 판매대 모습

올해 전국의 모든 중·고등학교 내신평가에서 인공지능(AI) 기능이 탑재된 스마트안경 관련 부정행위가 총 4건 발생한 것으로 파악됐습니다.교육부는 지난달 27일부터 이달 3일까지 전국 중·고교에 공문을 보내는 방식으로 '2026학년도 내신평가(수행평가 포함) 스마트안경 관련 부정행위'를 전수조사한 결과 올해 중학교에서 1건, 고등학교에서 3건이 적발된 것으로 확인됐다고 밝혔습니다.조사는 전국 중학교 3천200여 곳과 고등학교 2천300여 곳 등 모두 5천600곳을 대상으로 진행됐습니다.지역별로 보면 서울이 2건(중학교 1건·고등학교 1건), 전북 1건(고등학교), 제주 1건(고등학교)이었고, 1학기 기말고사에서 3건, 2학기 중간고사에서 1건이 발생했습니다.부정행위 적발 경위별로 보면, 학생이 시험시간 중 스마트안경을 착용한 상태에서 계속 안경테를 만지는 행동을 보인 사례가 3건으로 가장 많았습니다.나머지 1건은 제주 고등학생으로, 시험 시작 후 착용하고 있던 안경을 스마트안경으로 바꿔 착용하다가 적발됐습니다.감독관은 사전에 다른 학생의 제보를 받고 부정행위 학생의 행동을 예의주시하다가 적발했습니다.김한승 교육부 교육과정지원운영과장은 "감독관 선생님들은 해당 학생이 평소에 쓰는 안경이 어떤 모양인지를 알 만큼 서로 잘 아는 사이이기 때문에 다른 국가시험 등과는 달리 부정행위 적발이 용이했다"고 설명했습니다.학교는 부정행위가 적발된 학생의 해당 과목 시험 성적을 '학업성적관리규정'에 따라 0점 처리했습니다.아울러 고등학교 3곳은 학칙에 따라 특별교육 3일, 사회봉사 4시간, 출석정지 5일 등 별도의 징계 처분을 했습니다.(사진=연합뉴스)