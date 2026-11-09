화천KSPO vs 경주한수원…12일 WK리그 PO 단판 승부

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▲ WK리그 플레이오프·챔피언결정전 일정.

여자축구 2026 WK리그의 왕좌를 가릴 포스트시즌이 오는 12일 화천KSPO와 경주한수원의 단판 승부로 막을 올립니다.KSPO와 한수원은 12일 오후 7시 화천생활체육공원 주경기장에서 2026 WK리그 플레이오프(PO)를 치릅니다.정규리그 2위 KSPO와 3위 한수원은 챔피언결정전 진출권을 놓고 단판 대결을 벌입니다.올 시즌 WK리그에서는 수원FC위민이 20승 2무 6패(승점 62)로 정규리그 1위를 차지하고 챔피언결정전에 직행했습니다.KSPO가 승점 55로 2위, 한수원이 승점 40으로 3위에 올라 PO 진출을 확정했습니다.강선미 감독이 이끄는 KSPO는 지난해 WK리그 정규리그 1위에 이어 챔피언결정전 우승을 달성했으며 제24회 전국여자선수권대회와 제106회 전국체육대회까지 제패하며 WK리그 출전팀 중 최초로 3관왕을 달성하는 새 역사를 썼습니다.WK리그 챔피언 자격으로 이달 인도 콜카타에서 열린 2026-2027 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그 조별리그에 참가해 2승 1패로 조 2위를 차지하고 8강 진출도 이뤘습니다.한수원의 기세도 만만치 않습니다.올 시즌 박남열 감독을 새롭게 선임하며 팀 재정비에 나선 한수원은 시즌 초반 하위권에 머물며 어려움을 겪었지만 여름부터 본격적인 반등에 성공해 정규리그 3위로 마무리했습니다.장슬기, 전은하 등 베테랑 선수들을 중심으로 팀의 조직력을 끌어올린 점이 돋보입니다.PO 승자는 2024시즌 이후 2년 만의 정상 탈환을 노리는 수원FC위민과 홈 앤드 어웨이 방식의 챔피언결정전을 치릅니다.지소연, 김혜리, 최유리 등 국가대표 출신 선수들이 포진한 수원FC는 시즌 내내 선두권을 지킨 뒤 일찌감치 정규리그 1위를 확정하고 챔피언결정전을 준비해 왔습니다.챔피언결정전 1차전은 오는 15일 오후 2시 PO 승리 팀의 홈 경기장에서 열리며, 2차전은 18일 오후 7시 수원종합운동장에서 개최됩니다.올 시즌부터 챔피언결정전 우승 상금은 기존 2천만 원에서 5천만 원으로, 준우승 상금은 1천만 원에서 2천만 원으로 크게 늘었습니다.플레이오프와 챔피언결정전 1차전은 골프&PBA 채널에서, 챔피언결정전 2차전은 IB스포츠에서 각각 생중계할 예정입니다.한국여자축구연맹 공식 유튜브 채널에서도 시청할 수 있습니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)