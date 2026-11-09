이 대통령 "소방 재원 안정적 확보…대원들 처우도 세심히 챙길 것"

▲ 이재명 대통령이 9일 세종특별자치시에서 열린 제64주년 소방의 날 기념식에 참석해 기념사를 하고 있다.

이재명 대통령은 "정부는 소방인력 확충과 지휘체계 강화에 힘쓸 것"이라며 "이를 위해 소방 재원을 안정적으로 확보하고 국민 안전을 위한 투자도 확대하겠다"고 밝혔습니다.이 대통령은 이날 세종에서 열린 '제64회 소방의날 기념식'에 참석해 "국민 누구나 사는 지역에 관계없이 균등하고 촘촘한 소방 안전을 보장받도록 최선을 다할 것"이라며 이같이 말했습니다.이 대통령이 소방의날 기념식에 참석한 것은 취임 후 처음입니다.이 대통령은 "인공지능이 위험 요인을 예측하고 위험한 현장에는 로봇과 드론이 먼저 진입하는 첨단 과학 소방을 구축하겠다"며 "무인 수상정 도입과 첨단 섬유 방화복 실용화 등 국방 분야의 첨단기술을 소방에 적극 접목할 것"이라고 설명했습니다.특히 "강한 소방은 좋은 장비만으로 만들어지지 않는다. 나와 내 가족을 국가가 끝까지 책임진다는 믿음이 생길 때 임무에 전념할 수 있다"며 "소방공무원들의 처우와 근무 여건을 더욱 세심하게 챙기겠다"고 약속했습니다.이어 "올해 개원한 국립소방병원이 제복 입은 영웅들을 어느 곳보다 전문적으로 치료하는 병원이 되도록 할 것"이라며 "소방공무원들의 심신수련원도 차질 없이 건립되도록 노력하겠다"고 밝혔습니다.아울러 "국가와 국민을 위한 헌신과 희생이 누군가 홀로 짊어지는 무게가 되지 않도록 남겨진 가족과 자녀의 삶을 국가가 세심하게 살피겠다"고 부연했습니다.이 대통령은 소방대원들의 노고에 감사를 표하면서 "여러분이야말로 대한민국 지역 안전의 든든한 버팀목"이라고 격려했습니다.이 대통령은 "소방은 불길 속과 언제 무너질지 모르는 건물 안에서 생명을 구해내며 작은 신의 역할을 대신하는 영웅"이라며 "국민이 안심하고 보내는 일상은 소방이 흘리는 땀과 눈물 위에 세워져 있다"고 평가했습니다.또 최근 순직한 소방대원을 떠올리면서 "유능한 소방관이자, 한없이 든든한 남편, 자랑스러운 아빠를 떠나보냈다"며 유가족과 동료들에게 위로를 전했습니다.이 대통령은 "특별히 지난 4월 완도 화재 현장에서 순직한 고(故) 박승원 소방경의 자녀들이 이 자리에 함께 하고 있다"고 소개했습니다.그러면서 자녀들의 이름을 부르며 "여러분의 아빠는 끝까지 임무를 다한 자랑스러운 소방관이다. 이 나라도 아빠가 남긴 숭고한 정신을 기억하겠다"고 말했습니다.이 대통령은 "지난 한 해 우리 소방은 재난 대응체계를 끊임없이 발전시키고 필요한 순간 국가 소방동원령을 발령하는 등 총력 대응에 나섰다"며 "그 결과 수많은 대형 재난 앞에서도 위기를 이겨냈다"고 떠올렸습니다.이어 "여러분의 헌신 덕에 화재로 인한 사망자는 15.7%나 감소했다. 산불 현장에 소방헬기가 도착하는 시간과 진화 시간도 단축됐다"며 "뜻깊은 것은 산불 사망자가 한 명도 없었다는 점"이라고 말했습니다.전국 소방헬기 통합 운용과 응급 환자를 위한 이송체계 강화, 위급 임산부 이송 사례 등도 성과로 꼽았습니다.소방대원들의 안전에 대한 강조도 이어졌습니다.이 대통령은 "누구나 위태로운 순간 119를 떠올린다. 구하러 와 줄 것이라는 믿음 때문"이라며 "이런 믿음을 지키기 위해 무엇보다 중요한 게 여러분 자신의 안전"이라고 설명했습니다.이어 "여러분의 임무는 가족과 동료의 곁으로 무사히 돌아올 때 완수된다"며 "대한민국 소방이 국민을 지키는 것처럼 정부가 우리 소방의 119가 돼 여러분을 지키겠다"고 다짐했습니다.(사진=연합뉴스)