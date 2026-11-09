뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[날씨] 춥고 흐린 하루…내일 아침 '0도' 뚝

SBS 뉴스
작성 2026.11.09 12:45 조회수
PIP 닫기
오늘(9일) 아침 중부 내륙 지역을 중심으로는 5도 안팎의 추위가 찾아왔습니다.

그래도 낮부터는 기온이 오르면서 서울의 낮 최고 기온 13도로 어제 낮보다 6도가량 높겠습니다.

다만 밤부터는 찬 공기가 내려오면서 내일 아침 기온은 다시 0도로 뚝 떨어지겠습니다.

들쑥날쑥한 기온 변화에 건강 관리 잘해주셔야겠습니다.

다른 지역의 낮 기온도 한번 살펴보겠습니다.

대전의 낮 최고 기온 12도, 광주 12도, 부산은 16도까지 오르겠습니다.

현재 일부 충청 남부와 남부, 그리고 제주 지역을 중심으로 비가 내리고 있습니다.

비는 오늘 밤까지 이어지다 그칠 텐데요.

예상되는 강수량 살펴보시면 동해안과 전남, 경남 지역에 5~10mm, 전북과 경북 내륙 지역에 5mm 안팎, 충청 남부 지역에 1mm 안팎, 경북 남부 동해안 지역에 5~20mm, 제주 지역에 5~30mm의 비가 예상되고요.

기온이 낮은 강원 산지에는 최고 3cm의 눈이 내려 쌓이겠습니다.

오늘 전국 하늘 표정 흐린 가운데 곳곳에서 바람이 강하게 불어 들겠습니다.

화요일부터는 하늘 맑게 드러나겠고요.

주 중후반으로 가면서 기온은 평년 수준을 웃돌겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 양윤석
    • 편집 책임자 : 김정인
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지