[날씨] 춥고 흐린 하루…내일 아침 '0도' 뚝

오늘(9일) 아침 중부 내륙 지역을 중심으로는 5도 안팎의 추위가 찾아왔습니다.



그래도 낮부터는 기온이 오르면서 서울의 낮 최고 기온 13도로 어제 낮보다 6도가량 높겠습니다.



다만 밤부터는 찬 공기가 내려오면서 내일 아침 기온은 다시 0도로 뚝 떨어지겠습니다.



들쑥날쑥한 기온 변화에 건강 관리 잘해주셔야겠습니다.



다른 지역의 낮 기온도 한번 살펴보겠습니다.



대전의 낮 최고 기온 12도, 광주 12도, 부산은 16도까지 오르겠습니다.



현재 일부 충청 남부와 남부, 그리고 제주 지역을 중심으로 비가 내리고 있습니다.



비는 오늘 밤까지 이어지다 그칠 텐데요.



예상되는 강수량 살펴보시면 동해안과 전남, 경남 지역에 5~10mm, 전북과 경북 내륙 지역에 5mm 안팎, 충청 남부 지역에 1mm 안팎, 경북 남부 동해안 지역에 5~20mm, 제주 지역에 5~30mm의 비가 예상되고요.



기온이 낮은 강원 산지에는 최고 3cm의 눈이 내려 쌓이겠습니다.



오늘 전국 하늘 표정 흐린 가운데 곳곳에서 바람이 강하게 불어 들겠습니다.



화요일부터는 하늘 맑게 드러나겠고요.



주 중후반으로 가면서 기온은 평년 수준을 웃돌겠습니다.



(안수진 기상캐스터)