빛바랜 먹선까지 재현…4대째 이어온 고서 인쇄소

중국 장쑤성 창저우시에 있는 고서적 인쇄소입니다.



350제곱미터, 약 105평 정도 되는 공간에 수많은 책들이 차곡차곡 놓여 있는데 모두 고서를 복제한 것입니다.



사마천이 저술한 역사서 '사기'부터 '천룡팔부' 같은 대표적인 무협 소설까지 종류가 다양합니다.



과거 시험에 냈던 답안지나, 당나라 시대 유행했던 화장 방법을 기록한 책은 펼쳤다가 둘둘 말 수 있는 방식 그대로 되살렸습니다.



[진탄 고서적 인쇄소 : 이 책은 예전에 유행했던 화장 방법을 기록한 겁니다. (이런 화장이 유행했나요?) 당나라 때요.]



이 인쇄소는 현재 4대 계승자가 이끌고 있는데 복제 과정은 여전히 사람의 손으로 이뤄집니다.



옛 중국에는 다양한 제본 방식이 있었지만, 종이를 일일이 접은 후 모서리가 닳지 않게 처리한 뒤 구멍을 뚫어서 실로 묶는 전통적인 방법을 주로 사용하고 있습니다.



[모서리를 보호하기 위해 이렇게 네 귀퉁이에 한지를 붙입니다. (다 수공인 거죠?) 네, 전부요.]



나무판에 글자와 무늬를 새긴 후 잉크를 발라서 인쇄하는 전통적인 목판 인쇄 기법도 그대로 유지하고 있습니다.



이렇게 복제된 고서의 가격이 저렴하지는 않습니다.



하지만 국립도서관출판사 등 20여 개 출판사와 협력해 5천여 종의 고서를 인쇄하고 전국에 보급하고 있습니다.



원본 고서가 지닌 판각의 결함이나 인쇄의 농담까지 그대로 재현함으로써 한 자, 한 자 새겨 읽게 하는 경험을 중요시하는 겁니다.



뭐든지 빠르게 소비되는 디지털 시대에 종이의 질감이나 먹의 향을 그대로 느낄 수 있는 옛 책들이 새로운 매력이 되고 있습니다.



(영상취재 : 최덕현)