전국 최초 광교 지분적립형 아파트 '특공 청약'

<앵커>



경기주택도시공사가 전국 최초로 추진하는 '지분적립형' 아파트가 오늘(9일)부터 청약 접수를 시작합니다. 아파트 지분의 25%만 먼저 분양받는 방식인데, 초기 자금이 적게 든다는 점에서 큰 주목을 받고 있습니다.



최호원 기자입니다.



<기자>



경기 수원시 광교에 건설될 전국 최초 '지분적립형' 아파트의 견본주택입니다.



하루에도 수천 명씩 찾고 있는데, 무엇보다 분양가 전체가 아닌, 초기 지분 25%와 임대보증금만 내면 입주할 수 있다는 장점 때문입니다.



[권주은/경기 용인시 거주 : 저처럼 아직 나이대가 어리기도 하고 사회 초년생들은 돈이 많이 없는데, 지분적립형은 아무래도 초기 자금이 조금밖에 안 드니까 그 점이 매력적이라서….]



오늘은 특별공급 168세대, 내일과 모레는 일반공급 72세대에 대한 청약을 받았습니다.



[임영민/분양대행업체 이사 : 신혼부부와 신생아 특별공급을 가장 많이 물어보시고요, 그다음에 일반 공공 분양에는 없는 청년 특공이 새로 생겼기 때문에 청년 특별공급에 대해서 굉장히 많이 관심 있어하십니다.]



청약 접수 때 필요한 돈은 아파트 지분 10%에 해당하는 계약금입니다.



추가 지분 15%와 잔여 지분 75%에 대한 임대보증금은 오는 2029년 10월 입주할 때 냅니다.



경기주택도시공사(GH)는 분양가 6억 8천600여만 원 모델을 기준으로 할 경우 입주 전까지 필요한 이 세 가지 자금은 모두 3억 3천600여만 원 정도라고 밝혔습니다.



입주자는 이후 5년마다 잔여 지분 75%를 나눠서 매입해야 합니다.



지분 분할 매입 때마다 가산이자가 붙기 때문에 20년간 총납입액은 분양가보다 많은 8억 2천500만 원으로 추산됩니다.



전매 제한 10년이 풀린 뒤 집을 팔면 입주자는 판매 금액 가운데 보유 지분 비율만큼만 가져갑니다.



[김용진/경기주택도시공사(GH) 사장 : 저희는 이것(광교 분양)을 시범 사업으로 생각합니다. 이번 시범 사업의 성과를 바탕으로, 앞으로 3시 신도시 전체에 교통이 편리한 역세권을 중심으로 (지분적립형을) 매년 1천 호씩 확대해 나갈 예정으로 있습니다.]



국토교통부도 한국토지주택공사(LH)를 통해 오는 12월 경기 고양창릉에 284세대를 지분적립형으로 공급할 계획입니다.