팬스타 아크로호 사자마자 재매각, 일회성 운항?

<앵커>



국내 첫 컨테이너선 북극항로 운항을 마치고 돌아온 팬스타 아크로호의 재매각이 추진되고 있습니다. 지난 7월 배를 매입한 팬스타그룹이 단 한 차례 시험운항만 하고 다시 배를 파는 건데요. 매각 대상은 원래 주인이었던 HMM으로 드러나면서 시범운항이 일회성 보여주기 운항이었냐는 지적이 나옵니다.



KNN 최한솔 기자가 보도합니다.



<기자>



북극항로 시범운항을 마치고 돌아온 팬스타 아크로호.



[김현겸/팬스타그룹 회장 : 무사히 돌아오게 되면 그때 되면 이제 모든 것이 보이는 겁니다. 상업성, 수익성이 있는 항로로 될 것인지.]



북극항로 개척의 상징과도 같은 이 배를, 팬스타그룹이 재매각 추진에 나섰습니다.



매각 상대는 원래 주인이었던 HMM으로 현재 가격협상 중입니다.



성사된다면, 지난 7월 매입 뒤 한 차례 운항만 하고 다시 되팔게 되는 것.



북극항로 시범운항에 따른 적자를 메우기 위한 거래로 분석되는데 팬스타의 북극항로 시범운항이 일회성 운항이 될 가능성이 높아진 셈입니다.



팬스타 측은 북극항로 사업 자체에 손을 뗀 건 아니라고 부인하며 다른 배를 매입해 내년에도 시범운항에 도전할 계획이라 밝혔습니다.



하지만 기존 원양선사들도 나서지 못한 북극항로 컨테이너선 뱃길을 유럽 경험이 없는 선사가 단 한 차례 시범운항만 한 뒤 배를 되파는 것을 두고는 이번 시범운항 준비 과정 자체가 다소 조급했고 변수가 많았던 것은 분명해 보입니다.



[홍성원/영산대학교 북극물류연구소장 : 원양선사가 아닌 선사가 계속 무리하게 (북극항로 운항을)하면 지금 이런 문제들이 계속 (발생합니다.) 유럽 업체들과의 관계, 화주 등 그런 게 없어서 계속 고전할 거 같은데요.]



업계에서는 충분한 사업성 확보가 먼저 진행됐으면 이번 일은 피할 수 있었을 것이라며 해수부 차원에서의 대책마련도 필요하다고 입을 모읍니다.



(영상취재 : 김태용 KNN·황태철 KNN)



KNN 최한솔