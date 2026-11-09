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대전 '스토킹 신고' 전 연인 살해범 신상공개…43세 권종필

홍승연 기자
작성 2026.11.09 12:18 조회수
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<앵커>

대전에서 헤어진 연인을 살해한 피의자, 마흔세 살 권종필의 신상정보가 오늘(9일) 공개됐습니다. 피해자는 1년 전 스토킹 피해를 신고했지만 끝내 참변을 피하지 못했습니다.

홍승연 기자가 보도합니다.

<기자>

대전에서 헤어진 연인을 살해한 40대 남성의 신상 정보가 오늘 공개됐습니다.

살인 혐의를 받는 피의자는 43세 권종필입니다.

경찰은 권종필의 이름과 나이, 그리고 머그샷을 대전경찰청 홈페이지를 통해 공개했습니다.

신상정보 공개 기간은 다음 달 9일까지입니다.

앞서 경찰은 지난 2일 신상 정보공개 심의위원회를 열고 권종필의 신상을 공개하기로 결정했습니다.

하지만 권종필 측이 이의를 제기하면서 즉각 공개되지 못했고, 관련 법에 따라 5일 이상의 유예기간을 거친 뒤 오늘에서야 신상 공개가 이뤄졌습니다.

대전경찰청 차원에서 피의자 신상을 공개한 건 지난해 8월 대전 서구에서 전 연인을 살해한 '장재원 사건' 이후 1년 3개월 만입니다.

권종필은 지난달 24일, 대전 중구의 한 다세대 주택에서 전 연인이었던 40대 여성을 살해한 뒤 도주한 혐의를 받고 있습니다.

범행 직후 권종필은 경찰의 추적을 피하기 위해 휴대전화 유심칩을 빼서 버린 뒤 강원도 강릉으로 달아났지만, 이튿날 오전 강릉의 한 숙박업소에서 범행 17시간여 만에 붙잡혔습니다.

숨진 피해자는 지난해 10월 권종필을 스토킹 혐의로 신고해 경찰로부터 스마트워치를 지급받기도 했지만, 20여 일 뒤 "처벌을 원하지 않는다"는 의사를 밝히며 스마트워치를 조기 반납했던 것으로 확인됐습니다.

권종필은 경찰 조사에서 사건 당일 피해자의 동의를 받고 집에 들어갔고, 피해자가 경찰에 신고한다고 해 다툼 끝에 우발적으로 범행했다고 진술한 것으로 전해졌습니다.

경찰은 앞서 지난 3일, 권종필을 살인 등 혐의로 구속해 공소청에 넘겼습니다.

(영상편집 : 김진원)
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