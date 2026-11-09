동남아 유학생 낀 마약조직 적발…8억 원 어치 마약 압수

<앵커>



동남아 출신 외국인 유학생들이 낀 마약 유통 조직이 무더기로 붙잡혔습니다. 해외에서 몰래 들여온 마약을 텔레그램으로 팔아왔는데, 대학가 원룸에서는 마약 알약을 찍어내는 기계까지 나왔습니다.



여현교 기자입니다.



<기자>



경찰 수사관들이 탄 차량 두 대가 승용차 한 대를 가로막고, 압수수색에 나섭니다.



가방을 열어보니 정체불명의 알약이 가득 담겨 있습니다.



경기남부경찰청은 해외에서 마약을 들여와 국내에 유통하고 투약한 일당 66명을 붙잡아 조사하고 있다고 밝혔습니다.



경찰은 이 가운데 판매책 30명은 구속해 공소청에 넘겼습니다.



붙잡힌 이들 가운데 27명은 국내 대학에 다니는 외국인 유학생으로, 대부분 같은 동남아 국가 출신인 것으로 조사됐습니다.



이들은 텔레그램으로 구매자와 연락한 뒤, 빌라 수도 계량기 근처 등에 마약을 숨겨두고 찾아가게 하는 이른바 '던지기' 수법으로 거래한 것으로 조사됐습니다.



경찰에 따르면 이들은 지난 3월부터 지난달까지 7개 조직으로 나뉘어 평택과 오산 같은 외국인 밀집지역부터 지방 대학가 원룸촌까지 전국에 걸쳐 마약을 팔았습니다.



경찰이 압수한 마약은 시가 8억 원어치, 엑스터시 4천여 정과 케타민 1.6kg으로, 3만 7천 명이 한꺼번에 투약할 수 있는 양입니다.



경기 여주의 대학가 원룸에서는 마약 가루를 알약 형태로 만들어내는 기계도 발견됐습니다.



이들은 마약을 팔아 번 돈을 생활비와 유흥비, 도박 등에 쓴 것으로 조사됐습니다.



경찰은 남아 있던 현금 1,320만 원도 기소 전 추징보전했습니다.



경찰은 해외 공급 총책과 추가 공범을 쫓고 있습니다.



(영상편집 : 이소영)